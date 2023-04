Tierry fala sobre nova namorada gata: "Rolê discreto"

Cantor Tierry rasgou elogios para nova affair e contou como a conheceu

O cantor sertanejo Tierry abriu o jogo sobre ter sido visto com um novo affair saindo de uma festa. Se trata de Mikaely Amorim, que é estudante de direito e modelo.

À coluna de Leo Dias, no Metropoles, o artista falou sobre como conheceu a gata baiana: “Conheci a Mi em outubro e, desde então, a gente ficava sempre que eu ia a Salvador, nada sério. Só que a gente foi se gostando, eu fui conhecendo ela e vendo o quanto ela era incrível.

Ele encheu a affair de elogios: "Mikaely é uma menina incrível, simples, humilde e discreta, mora com a mãe, trabalhadora e linda, não só por fora. Tratou meu filho e minha mãe da melhor maneira. Mikaely tem uma luz sem tamanho”.

O ex-namorado de Gabi Martins afirmou que não quer holofotes na relação, mas que entende que o assédio sempre existirá: “A gente sabe que agora seria inicialmente impossível fugir do assédio da mídia, mas queremos poder viver nosso rolê discreto, como sempre fizemos”.

No perfil de Instagram da influenciadora, há um clipe gravado com o cantor no qual ela participa e comentários dele em suas fotos.

Veja fotos: