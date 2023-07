Ticiane Pinheiro integrou Balão Mágico? Entenda confusão do passado

A apresentadora Ticiane Pinheiro iniciou carreira comandando programa infantil que fez sucesso nos anos 80

Com mais de 30 anos de carreira, a apresentadora Ticiane Pinheiro (47) tem sido alvo de polêmica após um comentário da cantora Simony (47). Isso porque a famosa relembrou os tempos de Balão Mágico e comentou sobre a suposta rixa que ela tinha com a filha de Helô Pinheiro (80).

Em depoimento ao documentário A Superfantástica História do Balão, do Star+, Simony revelou como reagiu à saída do programa Balão Mágico. Na época, ela foi substituída por Ticiane Pinheiro, que estava com oito anos.

"Eu tava tão estressada, tão cansada, que eu saí e ainda ficou lá o Jair e a outra menina lá... Ticiane, né, acho?", disse Simony, que reafirmou seu desinteresse em ver a continuação da atração.

"Eu não vi nenhum programa com ela. Tipo 'fiquei com medo de perder o meu posto, morrendo de medo de quem vai me substituir?'. Eu nunca tive esse medo. Eu tinha uma certeza muito grande do meu carisma e da minha forma de levar aquilo, que era um trabalho; eu amava o que eu fazia", completou.

Ticiane entrou para o time do Balão Mágico em 1986, para apresentar o programa infantil ao lado de Fofão. Na época, ela já chamava atenção do público de casa por sua alta desenvoltura no TV Criança, da Band.

Após ser contratada pela TV Globo, a contratada da Record TV gravou apenas 70 programas, durando três meses na emissora carioca. Logo em seguida, a atração foi substituída pelo Xou da Xuxa, atração responsável por impulsionar a carreira de Xuxa Meneghel.

Em participação no documentário do Star+, Ticiane confessou que sempre se inspirou em Simony. Encantada com o sucesso da cantora, ela disse que amava quando comparavam a beleza das duas.

"Eu queria ser a Simony, então quando as pessoas falavam que eu me parecia [com ela], para mim era a maior felicidade do mundo. Eu lembro que o teste [para o Balão] eu fiz com o Fofão [Orival Pessini]. Ele brincou comigo, eu brinquei, fiquei encantada com aquilo. Acho que nessa brincadeira eu acabei sendo aprovada. Quando eu recebi a notícia, pra mim foi a maior alegria do mundo", declarou.