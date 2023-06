Thierry Figueira se dedica a carreira de empresário e descarta fama de galã

Em entrevista à CARAS, Thierry Figueira relatou como iniciou carreira de empresário ainda no auge da carreira de ator

Um dos grandes galãs dos anos 90 e 2000, o ator Thierry Figueira (45) se considera um verdadeiro sobrevivente de sua geração. Conciliando a vida de ator com a carreira de empresário, o famoso tem se dedicado cada vez mais aos seus negócios. "Comecei muito cedo", disse ele.

Em entrevista à CARAS Brasil, o artista, que no último ano esteve na série Reis, da Record TV, revelou que há 20 anos tem levado a sério seus investimentos. Atualmente ele comanda quatro empresas que atuam no ramo de eventos.

"De fato eu tenho dividido muito meu tempo com a carreira de ator, por conta dos caminhos que a vida me levou. Sou sócio fundador, tenho a agência há 20 anos, então eu me dedico muito a ela. Estou focado em fazer a agência crescer cada vez mais, a nível Brasil ", contou.

O ator continuou dizendo que sempre foi interessado em ser empresário e acabou surgindo a oportunidade de investir, ao lado de amigos, em um negócio no auge da sua carreira de ator, lá em 2003.

"Eu sempre tive muita vontade de empreender, comecei muito cedo e foi dando certo. Em 2003, a gente abriu a antiga 03, que hoje se chama V3A, e naquele momento a gente queria trabalhar com entretenimento. Eu e meus três sócios éramos super novos, e a carreira de ator me proporcionou conhecer muita coisa bacana no Brasil inteiro. Então eu comecei a entender que eu queria que as pessoas pudessem experimentar um pouco daquilo que eu experimentei", disse ele, que recentemente passou a investir em eventos culturais.

Apesar de ter conquistado um patamar confortável ainda na juventude, Thierry confessou que tinha medo da carreira de ator e decidiu que seria importante ter um outro caminho a seguir: "Eu entendi que deveria ter um plano B também, sabia que a carreira de ator era muito difícil no Brasil".

" Eu me sinto um sobrevivente, tinha que ter um plano B para as minhas pretensões como vida, família, filhos. A carreira de ator é muito inconstante . Sou muito grato, inclusive minha empresa, quem abriu as portas foi a minha carreira de ator", afirmou.

Nesses 20 anos como empresário, Thierry também já esteve em diversas novelas, filmes, séries e espetáculos. Para o ator, ter sócios interessados em compactuar com seus sonhos foi algo decisivo. "Esse foi o grande segredo da minha vida, tive muita sorte de ter os sócios que eu tenho. São muitos, mas todos com os mesmos objetivos", declarou.

TÍTULO DE GALÃ

Destaque em produções como Malhação, Você Decide, Canavial de Paixões, Bela, a Feia e Os Ricos Também Choram, Thierry Figueira tem carregado o título de galã por décadas. Aos 45 anos, o artista garante que não se incomoda com o termo, mas também não se acha tão bonito assim.

" Não me incomoda e também não me acho, não. Eu trilhei uma carreira como ator e a mídia foi me rotulando ao longo dessa jornada . Mas não me incomodo, acho que sou um sobrevivente da carreira artística, tenho bons trabalhos na televisão e no teatro, tive bons momentos nos anos 90, onde vivi o auge da minha carreira", disse.

Ele ainda fez uma breve reflexão sobre o significado da palavra "sucesso" e não tem dúvidas, que é uma pessoa que realizou os próprios sonhos e tem aproveitado cada detalhe de sua vida de maneira única.

"Mas o que é o sucesso para cada um? Para mim, hoje, ter sucesso é ter saúde para acordar todo dia, jogar meu futevôlei, estar na minha empresa e fazer um bom personagem na série Reis. É ter uma boa qualidade de vida, ter tempo para ficar com minhas filhas. Sucesso é muito diferente para as pessoas, para algumas é ter tempo para ver séries, fazer a viagem que programou. Sucesso para mim hoje é isso, construir bons relacionamentos no trabalho, com os amigos, família ", declarou.

Recorde de capas de revistas, cadernos e até cartinhas nas emissoras que trabalhou, Tierry ainda é um artista que atrai centenas de fãs. Em seu Instagram, ele tem mais de 170 mil seguidores, onde sempre recebe muitas mensagens: "É sempre de uma forma carinhosa, eles sempre falam: 'Tive seu caderno, você foi meu crush, acompanhei sua carreira inteira'. Sou muito grato pelo carinho que eu recebo".