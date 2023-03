Thierry Figueira fala de Nívea Stelmann: 'Virei um erro na vida dela'

Thierry Figueira relembra os namoros com as atrizes Priscila Fantin e Nívea Stelmann e declara: 'Ela me colocou nos erros que cometeu'

O ator Thierry Figueira (44) surpreendeu ao comentar sobre os namoros que viveu com as atrizes Nívea Stelmann (48) e Priscila Fantin (40) no passado. Em participação no podcast Papagaio Falante, ele contou sobre como Nívea viu a relação deles anos depois.

"A gente fez um espetáculo junto, o "Cyrano de Bergerac". A gente se conheceu e acabou rolando. Foi namoro e eu tenho um carinho grande pela Nivea. Mas essa história deu um rolo porque ela fez um livro e falou dos erros da vida dela e fui citado. Ela me colocou naturalmente nos erros que cometeu. Virei um erro na vida dela. Nivea estava certa, mas não teve traição, nada disso", disse ele.

Além disso, ele também contou como conheceu a atriz Priscila Fantin. "Em 30 anos de profissão não tem como não se envolver com alguém do meio. Eu e a Priscila fizemos teatro juntos, e namoramos quando ela fazia "Malhação" e eu uma novela. A gente já tinha se cruzado em Búzios, antes de ela ser atriz, numa viagem de colégio dela. Anos depois nos reencontramos e rolou", declarou.

Hoje em dia, Thierry Figueira é casado com Andressa Garcia, com quem teve as filhas gêmeasNina e Rafaella, de 7 anos. O trabalho mais recente dele na TV foi como o personagem Laish na série Reis, da Record TV.

Confira fotos de Thierry Figueira com a sua família:

