Thiago Martins leva pontos na cabeça após sofrer acidente de trabalho: “Dei o sangue”

O ator e cantor Thiago Martins passou por um grande susto durante as gravações da série ‘Cidade de Deus’ na última terça-feira, 22. Através das redes sociais, o artista surgiu dentro de uma ambulância e revelou que precisou levar seis pontos na cabeça após sofrer um acidente nos bastidores da produção.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Thiago apareceu com a cabeça enfaixada para proteger os ferimentos e explicou o que aconteceu ao lado de uma enfermeira, que atualizou o estado do ator: “Batimentos estão bons, coração está bom, está tudo normal”, a profissional de saúde tranquilizou.

Na sequência, Thiago brincou com a situação: "Acidente de trabalho acontece. Carol, depois eles não podem dizer que eu não dei o sangue por Cidade de Deus, não é? Sangue literalmente e sangue da cabeça é mais valioso”, disse o artista, que participou do filme original como o personagem Lampião,

Thiago também compartilhou uma imagem forte do ferimento na cabeça: “Seis pontos a mais e sete parafusos a menos", ele brincou novamente e fez questão de tranquilizar os seguidores mais uma vez: “Graças a Deus nada grave, seguimos”, o ator escreveu mostrando que está com foco total no projeto.

Para finalizar a sequência, o famoso ainda fez uma brincadeira em uma selfie com a faixa enrolada na cabeça: “Seu boneco ou Thiago Martins?”, ele questionou ao se comparar ao personagem da Escolinha do Professor Raimundo e mostrou que já está tudo bem após o susto.

Vale lembrar que além do sucesso no cinema, Thiago também acumula novelas de destaque na Globo, como Avenida Brasil, Insensato Coração,Caminho das Índias, Da Cor do Pecado, Império, Flor do Caribe, Desejo Proibido. Além disso, ele também brilha na carreira musical:

Thiago Martins está namorando?

A vida pessoal de Thiago Martins vai muito bem! Em meados do ano passado, o ator colocou um ponto final em seu relacionamento de três anos com a modelo Talita Nogueira. Mas eles reataram o namoro e o ator costuma se declarar para a amada nas redes sociais.