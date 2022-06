Chega ao fim o relacionamento do ator Thiago Martins e Talita Nogueira

Ator Thiago Martins e a modelo e professora de yoga Talita Nogueira terminam namoro e apagam fotos juntos nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 21/06/2022, às 11h09

O ator Thiago Martins (33) e Talita Nogueira (36) não estão mais juntos.

A informação do fim do relacionamento foi publicada pelo perfil Gossip do Dia no Instagram. Os dois pararam de se seguir nas redes sociais e arquivaram as fotos que tinham juntos em suas contas.

A coluna entrou em contato com a modelo, que confirmou o término.

Vale ressaltar que Thiago e Talita estavam juntos desde 2019. No ano passado, os dois haviam deixado o Rio de Janeiro por alguns meses para se mudarem para São Paulo.

Thiago Martins relembra viagem Talita Nogueira

Em fevereiro deste ano, Thiago Martins publicou registros de uma viagem ao litoral nordestino com a namorada, Talita Nogueira.“Lembranças de uma viagem incrível! Trancoso, Praia do Espelho e Caraíva”, disse ele ao surgir em fotos românticas com a professora de yoga.

Confira a publicação da Gossip do Dia sobre o término de Thiago Martins e Talita Nogueira: