Thiago Brava se casa em cerimônia simples com a presença de sertanejos; veja fotos

Thiago Brava se casa em cerimônia simples; cantor estourou em 2017 com o hit 'Dona Maria'

O cantor sertanejo Thiago Brava se casou nesta terça-feira, 8, com a terapeuta holística Lisa Ritter. Os dois oficializaram a união em uma cerimônia discreta na companhia de amigos e famosos. A celebração foi íntima e pouco exibida nas redes sociais.

A primeira foto só foi publicada na tarde desta quarta. "Recém-casados", declarou a bela ao compartilhar um clique realizado após o "sim". Na foto, eles surgem trocando carinhos no clique encantador.

Nos comentários, fãs do cantor deixaram muitas mensagens para o casal. "Deus abençoe, sejam muito felizes", declarou um. "Que sejam felizes para sempre", escreveu outro. "O mundo precisa de muitas cenas assim! Você está uma Deusa! Muita felicidade lisa que o criador manifeste em seu casamento e sua casa, proteja e ilumine todos os caminhos em que vocês escolherem", declarou outro.

Thiago Brava estourou em 2017 com o hit Dona Maria, que foi uma das músicas mais cantadas no Brasil. Ele ficou muito amigo do também sertanejo Gusttavo Lima - o cantor foi inclusive um dos convidados da cerimônia.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lisa Ritter (@lisalnritter)

