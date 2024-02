Thelminha revela planos para TV e relembra perrengue no Encontro

Ex-BBB Thelminha substituiu Patrícia Poeta no Encontro do dia 29 de agosto de 2013. Em entrevista à CARAS, a influenciadora digital revela como encarou o desafio

No dia 29 de agosto do ano passado, Thelma Assis (39) recebeu o desafio de comandar o Encontro por alguns minutos. A campeã do BBB 20foi acionada às pressas para abrir a edição do matinal após problemas de áudio, já que Patrícia Poeta (47), a titular do programa, estava na área externa para uma abertura diferente quando ocorreu o imprevisto.

Em entrevista à CARAS Brasil, Thelminha revela o bastidor da correria que a falha técnica provocou. A médica anestesiologista fala sobre como foi comandar um programa na Globo e revela que encara a oportunidade como uma porta de entrada para o mundo da apresentação.

"Essa coisa de programa ao vivo pode [acontecer], a apresentadora estava lá, depois começa ter fake news. Ela ia entrar da área externa e acabou que deu problema no áudio", conta a influenciadora digital, que é especialista fixa do quadro sobre saúde Bem Estar.

Thelma revela que só percebeu a responsabilidade que colocaram nela após o término da edição do Encontro daquele dia. A musa do carnaval de São Paulo conta que aproveitou o momento e mostrou que sabe apresentar um programa de TV.

+ Helô Pinheiro relembra adolescência de Ticiane: 'Sapeca'

"Pra mim é uma oportunidade de [mostrar o que sei fazer]. Não tem a frase 'Quem sabe faz ao vivo'?. Eu fiquei nervosa depois de assistir as imagens e como me saí, mas na hora o sangue ferveu, o diretor deu ordem de chamar o intervalo e eu só fiz", conta.

Thelma Assis no Encontro

Thelma Assis abriu o programa matinal dando explicações ao público sobre a ausência de Patrícia Poeta. "Bom dia, gente. Estou aqui para falar de saúde com vocês. Mas a gente teve um probleminha no áudio, a Patrícia já vai falar com vocês. Mas a gente tem o nosso querido Simpatia com uma blitz do tempo, pra falar com a gente sobre esse tempinho frio".

A estratégia da direção do Encontro era mostrar uma reportagem para que a equipe tivesse tempo para solucionar o problema de áudio de Poeta. No entanto, a transmissão apresentou falhas e a ex-BBB novamente entrou em ação para chamar um intervalo que durou quase 7 minutos. No retorno, os problemas foram solucionados e o programa seguiu normalmente.