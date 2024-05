Voluntária, Thelma Assis se emociona ao mostrar abrigo no Rio Grande do Sul

A ex-BBB e médica Thelma Assis já está como voluntária em um hospital no Rio Grande do Sul e se emocionou com abrigo construído

Trabalhando como médica voluntária no Rio Grande do Sul, Thelma Assis se emocionou nesta quinta-feira, 09, ao contar que foi construído um abrigo para mulheres e crianças. O lugar, decorado com bonecos de pelúcia, lençóis e muitas camas, fica em Canoas e a ex-BBB compartilhou o endereço e contou:

"Não estou conseguindo falar muito, mas preciso fazer esse vídeo para divulgação. Estou muito emocionada, é um abrigo que mulheres fizeram para mulheres e crianças em situação de vulnerabilidade para que elas se sintam mais seguras nesse local. Vamos fazer uma busca ativa para que elas venham para cá, ficar aqui em segurança até que a situação melhore", disse ela com a voz emocionada.

Marcela Mc Gowan, ex-participante do BBB 20 também se emocionou mais cedo ao falar sobre o abrigo"Vim trazer uma notícia muito boa para vocês. Está nascendo aqui em Canoas, o primeiro abrigo para mulheres e crianças. Está tudo começando aqui. Está a coisa mais fofa. Algumas mulheres tomaram essa iniciativa, vou marcá-las aqui, para construir e agora a gente conseguiu o apoio da [ONG] Me Too Survivor, para ajudar a comprar as coisas para cá e ficar ainda mais completo e seguro", iniciou ela nos Stories do Instagram.

E prosseguiu: "Vai nascer esse cantinho especial ainda hoje para receber essas mulheres que queiram ficar aqui com as suas crianças".

Ex-BBBs Amanda, Thelma e Marcela se tornam voluntárias no Rio Grande do Sul

A ex-BBB Amanda Meirelles se juntou com mais duas ex-BBBs que são médicas para ser voluntária no resgate de pessoas no Rio Grande do Sul. Na manhã da última terça-feira, 7, Amanda contou que embarcou rumo à região sul ao lado de Marcela MC Gowan e Thelma Assis.

Ela mostrou uma foto das três juntas em um elevador do aeroporto com suas malas para a viagem. Elas são médicas experientes e pretendem usar seus conhecimentos para ajudarem nos cuidados com as vítimas da enchente que atingiu várias cidades no Rio Grande do Sul.