Thales Bretas comemora a aprovação da Lei Paulo Gustavo: ''Legado deixado por ele''

Lei Paulo Gustavo é aprovada na Câmara dos Deputados e Thales Bretas celebra

CARAS Digital Publicado em 25/02/2022, às 12h21

Na última quinta-feira, a Câmara dos Deputados aprovou a Lei Paulo Gustavo, que destina o repasse de R$ 3,8 bilhões a estados e municípios para aplicação em ações de socorro ao setor cultural, afetado pelas restrições usadas durante a pandemia do novo coronavírus.

O marido do humorista, Thales Bretas (33), usou as suas redes sociais para celebrar os primeiros passos para a aprovação total da lei.

"Hoje, com a aprovação da Lei Paulo Gustavo pela Câmara, passou um filme pela minha cabeça. O PG sempre se preocupou muito com a valorização da arte e com o mercado da cultura no Brasil. O legado deixado por ele é de que a arte salva, que a cultura é um direito de todos e merece ser aclamada e respeitada. Essa é uma lei de fomento à cultura, que aprova mais de 3 bilhões de reais para amenizar os efeitos econômicos e sociais da pandemia nesse setor", disse ele.

Na sequência, o médico dermatologista declarou: "De coração, espero que, quando aprovado pelo Senado Federal, esse projeto possa ajudar os artistas e os tantos outros profissionais desse setor a retomarem suas vidas e seus trabalhos após um período tão difícil - que ainda não acabou. O próprio PG fez questão de ajudar pessoalmente as famílias de quem trabalhou em seus projetos, enquanto não havia nenhum trabalho no setor durante a pandemia".

Por fim, Thales comemorou: "Como é bom saber que o setor que nos emociona, nos diverte, nos alimenta com cultura e esperança pode ser cuidado como merece!", concluiu.

CONFIRA A PUBLICAÇÃO DE THALES BRETAS