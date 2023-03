Thais Fersoza celebra união com Michel Teló: ''Amor de Carnaval pra vida toda!''

Apresentadora Thais Fersoza compartilha registros de quando conheceu Michel Teló em Carnaval e se declara para o marido

A apresentadora Thais Fersoza (38) também entrou na brincadeira e recordou o início do seu relacionamento com o cantor Michel Teló (42)!

Após Ivete Sangalo (50) celebrar os 15 anos com o marido, Daniel Cady (37), nesta quinta-feira, 09, de TBT, Tata decidiu fazer o mesmo usando a música da cantora, Só Love na Cabeça.

Em sua conta oficial no Instagram, a artista relembrou que a relação com o jurado do The Voice Brasil começou em um Carnaval, em 2012. Em vídeo publicado na web, ela mostrou alguns cliques de quando conheceu o amado, com quem tem Melinda (6) e Teodoro (5).

"Aí Veveta @ivetesangalo por aqui foi assim também… Já estamos no 11º dos 100 que estão por vir! Amor de carnaval pra vida toda! Te amo marido @micheltelo", se derreteu Tata na legenda da postagem.

"Melhor casal de últimos tempos", "Que Deus abençoe sempre vocês, casal modão", "E firmaram uma família linda", "Vocês formam um lindo casal!", "Casal muito harmonioso e bonito", elogiaram os fãs nos comentários.

Confira o vídeo de Thais Fersoza com Michel Teló:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thais Fersoza (@tatafersoza)

Michel Teló e o filho juntos no palco deixa Thais Fersoza babando

Thais Fersoza compartilhou recentemente, em suas redes sociais, um momento cheio de fofura entre pai e filho, quando o cantor Michel Teló dividiu seu microfone com o pequeno Teodoro.

"Pra começar a semana com uma dose extra de fofura: tal pai, tal filho. E o coração da mãe: cheinho de orgulho e admiração! Meu coração salta de alegria, nem sei explicar.. a carinha dele pro papai.. o olhar de emoção de estar ali.. o comprometimento dele... Ele queria muito! E queria muito fazer certinho. E foi lindo demais! Gostoso ver a evolução a cada subida no palco", escreveu a mãe coruja.

