Thaís de Campos transforma segredos da atuação em truques para as redes; entenda

No ar como Arlete na reprise de Mulheres de Areia, Thaís de Campos falou sobre seu momento profissional e resgatou baú de memórias ao Fãs de Novelas

Thaís de Campos, que está no ar como Arlete na reprise de Mulheres de Areia, seguiu carreira como professora. Neste sábado, 2, ela realiza curso presencial no Rio de Janeiro sobre sua metodologia chamada Segredos da Câmera, que transforma segredos da atuação em truques para as redes. Em entrevista ao Fãs de Novelas, a artista falou sobre seu momento profissional e resgatou um baú de memórias com recordações de suas novelas.

"Vou encenar em um curso todos os truques que nós, atores, temos e fazemos - porque sou a rainha do truque - para conseguir a sua atenção ou conexão e você conseguir vender o seu produto, se posicionar nas redes sociais ou trazer um propósito para a sua vida. Acho muito importante pensar que o dinheiro não é tudo, é uma consequência do que você faz", compartilhou Thaís de Campos .

"Sou truqueira mesmo, não prendo nem seguro nada. Mostro tudo o que posso fazer para ajudar. São coisas que eu fui descobrindo na vida. Como que você resolve isso aqui tão facilmente? É um truque. Não é só de carta, de maquiagem ou de roupa. É de percepção, como arranjar um atalho mais rápido para resolver um problema. O conhecimento técnico também faz diferença", acrescentou a atriz de Mulheres de Areia sobre o curso.

Com um baú de memórias recheado de fotografias e revistas antigas, a atriz resgatou lembranças de novelas como A Viagem e Bambolê. Thaís de Campos ainda relembrou sua participação em Mulheres de Areia como a personagem Arlete com muito carinho: "Essa novela é um trabalho que trago no meu coração, porque tive a possibilidade de trabalhar com muita gente boa e maravilhosa, batendo muita bola, porque as cenas eram ótimas e gostosas. Todo mundo muito simples".