Taylor Swift faz super doação a abrigo e é homenageada de um jeito super fofo

Quatros dos cachorrinhos foram batizados com nomes inspirados por canções da Taylor Swift

Taylor Swift (33) faz uma doação generosa para o Williamson County Animal Center, abrigo de animais abandonados instalado no estado norte-americano do Tennessee. Depois do ato generoso da loirinha, ela recebeu uma homenagem super fofa do abrigo. Quatro cachorrinhos do abrigo para animais abandonados foram batizados com os nomes de músicas da cantora.

Segundo o site da revista New Musical Express, os cachorros foram batizados de Bejeweled, Midnight Rain, Carolina e Willow. ‘Bejeweled’ e ‘Midnight Rain’ são canções presentes no álbum ‘Midnights’, o décimo álbum da cantora. Já ‘Carolina’ é a trilha sonora do filme Um lugar bem longe daqui, e chegou a ser indicada ao Oscar por melhor canção original. 'Willow' no álbum ‘Evermore’.

“Recebemos recentemente uma doação generosa da lendária cantora e compositora Taylor Swift”, diz um comunicado compartilhado nas redes sociais de Williamson County Animal Center.

A cantora é conhecida por seu amor por gatos e às vezes compartilha cliques de seus pets em suas redes sociais, Meredith, Olivia e Benjamin, todos eles receberam os nomes por causa de personagens que a cantora adora. O “filho mais novo” da cantora Benjamin, por causa do filme estrelado por Brad Pitt, O curioso caso Benjamin button, foi adotado durante a gravação de um dos seus clipes.

Os responsáveis pela instituição brincaram: “Embora todos os Swifties saibam que Taylor adora gatos, esperamos que ela não se importe por termos nomeado nossos mais novos filhotes adotáveis ​​com o nome de suas canções. As cachorrinhas têm apenas três meses de idade, pelo preto e branco e são mestiças”.

Mais tarde, o abrigo informou que dois dos cachorrinhos, Midnight Rain e Willow, “já foram adotados por famílias amorosas”. Já Carolina e Bejeweled continuam para adoção, com o centro pedindo aos potenciais proprietários “que considerem se sua família está pronta para o compromisso significativo de adotar um filhote”.