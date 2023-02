Tati Zaqui desabafa depois de brigar com Thomaz Costa: ‘Homem suga a gente'

Ator Thomaz Costa revelou que ele e Tati Zaqui estão longe pela primeira vez desde o começo do relacionamento

Nesta segunda-feira, 6, a cantora de funk e ex-Fazenda Tati Zaqui (28) usou suas redes sociais para desabafar um pouco sobre a briga que teve com seu namorado, o ator Thomaz Costa (22). A artista chegou até a deixar de seguir o amado.

“Bom dia com uns quatro quilos a menos. Homem é assim. Suga a gente e depois somos chamadas de vítimas, malucas, mentirosas. Não nasci para ser moldada por ninguém. Hipocrisia na minha vida não tem espaço! Que ele se retrate com vocês quando acordar! Calada não ficarei mais!”, começou a cantora.

“Não serei mais mal interpretada por conta dos outros! Farei questão de explicar o que for necessário de hoje em diante em respeito aos meus fãs, família e amigos que sempre se preocupam. Nunca vivi de polêmicas, nunca estive em sites de fofoca, nunca precisei! Sempre foquei nos meus shows sem querer atrasar o lado de ninguém nesse mundo. Não vou mais permitir que isso aconteça, perdão a todos. Por mim um momento me perdi e deixei a imaturidade falar mais alto, mas depois desse episódio de estresse intenso e exposição sobre meus problemas de saúde, eu prometo nunca mais permitir que isso aconteça aqui!”, continuou.

“Não é marketing para nada. Sou responsável pelas coisas que eu falo e eu posto. O que falam e postam, aí é problema delas. Só quero deixar isso claro. Não vou mais fazer papel de idiota”, completou a cantora, visivelmente abalada.

Thomaz Costa tatua rosto de Tati Zaqui no braço: ‘Tá na pele’

A briga vem pouco tempo depois do ator tatuar o rosto da namorada em seu braço. Através de seu perfil oficial no Instagram, o ator apareceu com seu braço recém tatuado com o rosto da cantora de funk que namora desde que estavam dentro do reality show de confinamento da Rede Record. “Tá na pele", escreveu o famoso, na legenda da publicação.

Tati não deixou a declaração de amor extrema passar batido e respondeu o amado nos comentários. “Amor, obrigada por tudo que faz por mim e por nós… Sou grata por poder dividir essa vida com você! Dormir e acordar todos os dias do seu lado é mágico, seu cheiro é único e só de imaginar eu já fico morrendo de saudade. Obrigada por essa homenagem, prometo te fazer o homem mais feliz desse mundo! Te amo mais que tudo, quero voltar correndo pro seu colo e te encher com todo amor que existe nesse mundo”, escreveu ela.