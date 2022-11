Grávida? Tatá Werneck exibe barriguinha em vídeo com Rafa Vitti e esclarece volume

Em vídeo romântico, Tatá Werneck deixou barriga em evidência e esclareceu se está grávida novamente

CARAS Digital Publicado em 04/11/2022, às 09h52

A apresentadora Tatá Werneck (39) mostrou como foi a gravação da vinheta de fim de ano da Globo na companhia do marido, o ator Rafa Vitti (27), e não deixou de fazer piada com o momento.

Para o evento especial, a humorista elegeu um vestido curtinho bem colado e brincou sobre ter ficado com uma barriguinha evidente no look. Inclusive, ela comentou sobre uma possível gravidez antes que começassem os boatos.

"Não estou grávida. Sou barriguda desde os 7 anos. Acho melhor por na legenda porque senão às vezes são horas dizendo que não tô grávida", esclareceu Tatá.

Nos comentários da publicação, os internautas se divertiram com o texto da famosa e admiraram o vídeo dela com o amado. "Eu chamo de barriga de cocô", brincou uma seguidora. "Parabéns, Tatá pelo cocô que vai sair da sua barriga em breve", falaram outros.

De biquíni, Tata Werneck exibe corpo sem retoques e impressiona

No início do ano, Tatá Werneck surpreendeu ao compartilhar várias fotos de biquíni na praia. Usando modelos bem cavados, a apresentadora exibiu seu corpo real, sem retoques, e impressionou com curvas deslumbrantes.

"Sem retoques porque a vida não permite retoques. Muitas vezes... (aí começa um papo longo pra kct pra justificar outra foto de bunda) e pra quem está perguntando minha bunda comprei num brechó", disse a humorista fazendo piada.

