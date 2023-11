Tata Werneck esbanja beleza e estilo em festa de Angélica

A atriz e apresentadora Tata Werneck apostou na beleza ao escolher vestido para comparecer a festa de 50 anos de Angélica

Neste sábado, 25, Angélica celebrou a chegada de seus 50 anos com uma festa repleta de famosos. Entre os convidados estava a atriz Tata Werneck, que apostou na beleza ao escolher seu look para a festa.

Em seu Instagram, a intérprete da personagem Anely na novela “Terra e Paixão” elegeu um vestido vermelho curtinho, que deixava suas pernas à mostra. Nas fotos feitas por Bruna Sussekind, a artista posou e fez carão com o look.

Nos comentários da postagem, a apresentadora Sabrina Sato elogiou Tata: “Gata demais”. E a atriz da novela “Todas As Flores” e amiga de Tata, Letícia Colin escreveu: “Tatazona! Você está perfeita demais! Socorro! Que look é esse?”. E o marido de Tata, Rafa Vitti declarou: “Gatona”.

A apresentadora do talk-show “Lady Night” ainda compartilhou uma série de fotos na festa. Tata posou ao lado da aniversariante, que estava elegante com um vestido florido. A artista ainda posou ao lado de Cláudia Raia e Júnior Lima.

“Festa linda, musa Angélica! Com a maravilhosa Cláudia Raia e finalmente conheci o amor da minha infância (com todo respeito), Júnior, (e confesso que dei uma chorada em público)”, escreveu a famosa na legenda das fotos. Nos comentários deste post, Júnior respondeu o carinho com emojis de coração. E, a cantora Sandy, irmã de Júnior, adorou a declaração de Tata e escreveu: “Ounn”.

Os seguidores de Tata adoraram as fotos da festa e rasgaram elogios à famosa nos comentários da postagem! “Lindíssima Tatazinha”, escreveu uma fã. Outra seguidora comentou sobre o encontro de Tata com Júnior: “Gente, eu estou amado o Júnior tão social”. Um admirador ainda escreveu: “Quanta diva”.

“Ai Tata, eu também teria chorado porque compartilho do mesmo [amor de infância por Júnior] e digo mais! É meu amor até hoje”, ainda declarou um fã reagindo à legenda de Tata. Uma admiradora ainda elogiou: “Tata gente como a gente demais”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tata Werneck (@tatawerneck)

Famosos!

Na semana passada, Tata Werneck surpreendeu seus seguidores ao compartilhar diversas fotos acompanhada de famosos nos bastidores da TV Globo. A morena posou com Marcos Mion, Reiner Cadete,Débora Falabella, Glória Pires, e muitos outros.

E não parou por aí! A famosa ainda esbanjou fofura quando publicou na mesma postagem uma foto sua de infância. A pequena Tata estava na escola e usava uniforme. A foto em que a pequena Tata esbanjava fofura foi muito elogiada pelos seguidores.