Taís Araujo revela que está enfrentando seu medo do mar: ''Só o começo''

Atriz Taís Araujo, esposa de Lázaro Ramos, conta que começou a fazer aula de natação no mar para lidar com o medo que tem do oceano

A atriz Taís Araujo (44), mulher de Lázaro Ramos (44), revelou para seus seguidores que está começando a aprender a lidar com seu medo do mar!

Na manhã desta sexta-feira, 24, a famosa compartilhou um clique em que aparece em uma praia do Rio de Janeiro, ao lado de uma amiga, Andreia Silva, e do professor Fabio Iskandarian, compartilhando uma novidade especial com os fãs.

Tomando o primeiro passo para enfrentar o trauma, a artista iniciou aula de natação no mar. "A gente AMA praia, mas temos muito medo do mar, decidimos que iríamos enfrentar nosso medo e começamos hoje nossa aula de natação no mar, né @andreiabrasisoficial ? Muito obrigada @fabioisk e @equipehero por nos dar segurança. Simbora @andreiabrasisoficial que hoje foi só o começo. Bora enfrentar nossos medos, meu povo! Simbora!", escreveu Taís na legenda do post.

"Ah, que legal!", celebrou Camila Pitanga. "Que demais! Amei meninas", disse Jeniffer Nascimento. "Coragem e fé na vida!", "Enfrentar os medos é tudo de bom", "Maravilhoso! Parabéns pelo passo de enfrentar o medo", "Que demais!", disseram os fãs.

Confira o post de Taís Araujo sobre o medo do mar:

Taís Araujo relembra traumas nos bastidores de novela

Xica da Silva foi a primeira personagem principal vivida por Taís Araújo e apesar de ter sido um sucesso, a atriz revelou que os bastidores da produção foram traumatizantes. Em entrevista para a revista Piauí, Taís relembrou que sua personagem era muito sexualizada, e ela, uma adolescente de 17 anos e virgem, não se sentia confortável com tanta exposição.

“Eu era invisível na Barra da Tijuca, sequer beijei na boca de alguém do condomínio”, relembrou. Mas o pior, segundo ela, eram os abusos que sofria do diretor Walter Avancini (1935 - 2001).

“O Avancini era genial. Muito do que sei de comprometimento e disciplina, aprendi com ele. Mas era extremamente abusivo”, confessou. No segundo dia de gravações, o diretor quase a fez desistir da novela, quando ele disse que ela era "a maior decepção da vida dele."

