Tadeu Schmidt confessa que já usou maconha: ''Coisa de adolescente''

Em bate-papo com Tata Werneck, apresentador Tadeu Schmidt surpreende ao contar que já fez uso de maconha

O apresentador do Big Brother BrasilTadeu Schmidt (48) foi o convidado do Lady Night comandado pela humorista Tata Werneck (39) exibido na terça-feira, 22, e contou que já usou maconha.

Em bate-papo com a apresentadora, o jornalista surpreendeu ao revelar o uso de cannabis durante a adolescência.

Abrindo o jogo em relação ao assunto que é visto como tabu, o artista ainda afirmou que não fuma mais a erva e que, já que o uso no Brasil não é legalizado, ele é contra. “Não sei como prepara, era coisa de adolescente, mas hoje sou absolutamente contra: se é fora da lei, não pode, né?”, disse o comandante do BBB.

Schmidt também falou da relação com a esposa, Ana Cristina Schmidt, com quem tem duas filhas, Valentina (20) e Laura (17). O famoso contou que os dois eram amigos e foi a mulher quem teve a iniciativa do namoro ao beijá-lo quando ele a levou em casa após uma festa. “Fui deixá-la em casa e ficamos das 2h às 5h conversando e eu pensei: 'Será que é só amizade?'”, recordou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tata Werneck (@tatawerneck)

Tadeu Schmidt fala sobre a filha ter se declarado queer

Tadeu Schmidt comentou sobre a decisão da filha mais velha, Valentina, em falar publicamente sobre ser uma pessoa queer. A jovem contou nas redes sociais sobre a sua sexualidade e o papai coruja relembrou o que pensou sobre a repercussão do assunto.

"Mudou muito pouco na minha cabeça essa declaração da Valentina. Eu só tive essa coisa: será que alguém vai ter algum preconceito com ela? Queer é quem não se encaixa numa definição tradicional de identidade de gênero. Ela está aberta a tudo. Mas, assim, para mim não mudou absolutamente nada. Não dá nem para eu dizer que a acolhi porque... Num dia como outro qualquer, continuamos nos amando do mesmo jeito. Não fez a menor diferença. Minha filha continuou sendo a mesma", disse ele em participação no programa Papo de Segunda, do GNT.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!