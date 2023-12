Susana Werner sobe na balança e exibe novo peso: "Olha como emagreci"

Após o fim do casamento, Susana Werner sobe na balança e exibe novo peso; ela também ergueu a camiseta para mostrar o novo corpo

A atriz Susana Werner encantou os seguidores ao mostrar seu novo corpo nas redes sociais. Nesta quarta-feira, 20, ela ergueu a camiseta para mostrar que perdeu peso após reduzir drasticamente o consumo de açúcar.

"Pra quem tá me perguntando, tirei o açúcar completamente. Olha como eu emagreci, perdi muito a barriga, tô afinando e agora eu tô afinando. Ainda preciso começar a academia pra definir", esclareceu.

A artista ainda deu detalhes sobre as mudanças. "Ainda tô comendo arroz, tomando meu açaí de vez em quando, com mel. Não tô zero, mas bolos, doces, sorvetes, eu cortei. Estou tentando desinchar completamente. Tô muito feliz com o resultado. Estava com quase 70 kg e olha como eu tô. Muito feliz", afirmou ela.

Susana Werner então filmou a balança e mostrou que está pesando 64,9 kg. Vale lembrar que a artista acaba de confirmar publicamente o fim de seu casamento de mais de duas décadas com o goleiro Júlio César.

