Susana Werner reaparece com a filha após rumores de crise entre elas

Susana Werner compartilha momento de diversão com a filha, Giulia, após rumores de que elas estariam com a relação abalada por causa da separação dos pais

A atriz e empresária Susana Werner colocou um ponto final nos rumores de que estaria com uma relação abalada com a filha, Giulia Werner, após o fim do casamento com o pai da jovem, o goleiro Julio Cesar. As duas voltaram a aparecer juntas nas redes sociais em um momento de diversão.

Nos últimos dias, os internautas apontaram que Giulia teria parado de seguir a mãe após a revelação da separação dos pais. Porém, a jovem segue a mãe e o pai normalmente nas redes sociais. Além disso, os rumores cogitaram que a relação de mãe e filha teria ficado abalada por causa do término.

Porém, mãe e filha apareceram se divertindo juntas na tarde desta quinta-feira, 14. Susana mostrou stories no Instagram de quando estava cantando no karaokê com a herdeira no maior clima de sintonia e parceria entre elas.

Susana Werner nega rumores de traição

A atriz e empresária Susana Werner reagiu aos boatos de que teria sido traída pelo ex-marido, Julio Cesar, enquanto eram casados. Os rumores surgiram quando o colunista Leo Dias publicou sobre o suposto envolvimento dele com outra mulher. Porém, Werner fez questão de desmentir publicamente e afirmou que seu casamento não chegou ao fim por causa de outra pessoa.

No Instagram, a loira rebateu os rumores. “Pessoal, eu não acredito nisso, não, tá? Que fique bem claro que nossa separação não tem a ver com mulher”, disse ela, e completou: “Nosso fim nada tem a ver com mulher. Print: ‘oi e sim’? Que viagem! A culpa foi minha em ter exposto o nosso fim”.

Em outro momento, ela deixou outro comentário sobre o assunto em um post do colunista. “Mas gente! Pra que isso? Já disse que nunca soube de mulher e acredito no meu ex-marido. Que bobeira! Nosso término nada tem a ver com mulher”, escreveu.