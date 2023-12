Susana Vieira relembra quando arrumou namorado durante casamento do filho: 'Beijo na boca'

Em entrevista à CARAS Brasil, Susana Vieira falou sobre casamento luxuoso do filho e entregou que não gostava da nora

Susana Vieira (81) celebrou o casamento do filho único, Rodrigo Otavio Cardoso, com Ketryn Goetten, há quase 10 anos. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz falou sobre a cerimônia luxuosa, entregou que não gostava da nora e ainda relembrou quando arrumou namorado durante a festa: "Beijo na boca".

"Arrumei um namorado maravilhoso, beijei ele muito na boca no barco. Ele era um juiz de Direito de Ilhabela, ele entrou no barco porque ele parava lá. Era música eletrônica e chuva, e eu, apaixonada, beijo na boca tomando whisky", recordou Susana Vieira .

"Alugamos esse barco, um transatlântico. Pagamos um aluguel abissal, porque minha nora - essa nova - cismou que tinha que casar cinco vezes: uma no mar, uma na terra, uma no céu, uma no ar e uma no deserto. Essa festa foi o começo", relembrou sobre a cerimônia de casamento do filho .

Susana Vieira revelou que não estava feliz com a união do filho após o o fim do relacionamento do herdeiro com Luciana Cardoso. "Não estava muito feliz com esse casamento, porque eu gostava muito da Luciana. Nós fomos criadas juntas. Tenho fotos de viagens que a gente fez para o mundo inteiro, eu, Rodrigo, Luciana e as crianças. Só que, quando eles se juntaram, fiquei com uma antipatia horrorosa dela [Ketryn Goetten] e brava com meu filho".

Leia também: Susana Vieira celebra independência ao revisitar história com casamentos, amizades e família

Apesar de não gostar de Ketryn Goetten no início, a artista entregou que mudou de ideia com o tempo e desenvolveu uma forte relação com a nora: "É a minha melhor amiga hoje, amo a minha nora. Ela é trabalhadora, alegre e nas horas do meu câncer, ela ficou do meu lado. Quando tinha que ficar sete horas na quimioterapia, ela estava ali me alegrando". Para celebrar os 30 anos da CARAS, durante a entrevista Susana Vieira recebeu uma joia exclusiva e desenhada especialmente para a ocasião pela designer Rosana Chinche, do Atelier 17.