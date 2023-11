Susana Vieira relembra lua de mel no hospital ao lado de ex-marido: 'Deu muito trabalho'

Em entrevista à CARAS Brasil, Susana Vieira abriu o jogo sobre lua de mel na República Dominicana e perrengue que levou ex-marido ao hospital

Susana Vieira (81), que viveu casamento com Marcelo Silva de 2006 a 2008, passou por uma lua de mel agitada com o então marido. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz relembrou viagem para a República Dominicana e abriu o jogo sobre perrengue que levou o ex-casal ao hospital: "Deu muito trabalho".

"Ele me deu muito trabalho. A CARAS teve um contrato com a República Dominicana e queriam que eu fosse a embaixadora para atrair o público brasileiro para lá. No dia seguinte que a gente chegou lá, ele teve muita cólica e chamamos o médico. Ele estava com apendicite e teve que ser operado", recordou Susana Vieira , que embarcou na lua de mel após subir ao altar na igreja com Marcelo Silva.

"Me lembro que a gente foi em um hospital público, da República Dominicana, que é do lado de um dos países mais pobres do mundo - o Haiti-, e esse homem foi operado na hora. Eu tinha que assinar um termo de responsabilidade caso ele morresse", acrescentou a atriz sobre a operação bem-sucedida no ex- marido .

Susana Vieira ainda destacou sua força durante o momento tenso na lua de mel e garantiu que o perrengue com Marcelo Silva não a abalou. "Estava até alegre. Estava na Repúblicana Dominicana, de lua de mel, e o homem estava vivo. Tinha que voltar para gravar e o homem não podia viajar por conta de trombose. Tive que tomar injeção na barriga para mostrar para ele que não doía, porque ele ia ter que tomar uma para viajar depois de mim". Para celebrar os 30 anos da CARAS, durante a entrevista a atriz recebeu uma joia exclusiva e desenhada especialmente para a ocasião pela designer Rosana Chinche, do Atelier 17.