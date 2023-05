Suplicy explica porque foi ao velório de Rita Lee mesmo ela não querendo políticos presentes

Deputado Eduardo Suplicy justificou presença no velório da cantora Rita Lee; entenda motivação!

O deputado Eduardo Suplicy compareceu ao velório da cantora Rita Lee, no Parque Ibirapuera, em São Paulo. Ele chegou a explicar a própria presença, já que em seu livro ela escreveu uma profecia dizendo que não gostaria da presença de políticos em sua celebração quando morresse.

Em entrevista ao SP1, ele afirmou: "Eu sei que está escrito no último livro dela que não venham políticos ao velório dela, porque é capaz até de ela se levantar do caixão e xingar os políticos. Mas quando ela lançou o último livro biográfico, eu fui ao lançamento e ela me deu um abraço de muita amizade".

"Ela merece toda nossa amizade porque ela nos proporcionou tantas alegrias e continuará proporcionando, porque as canções dela ficam para sempre na memória do povo brasileiro", disse o político.

Nas redes sociais, ele também prestou condolências."Difícil acreditar que vamos seguir sem a música, a irreverência e o talento de Rita Lee. Uma rainha da nossa música que tão bem soube nos fazer cantar, dançar e sonhar com um mundo melhor. Fica a saudades dos momentos especiais em que estivemos juntos como nesse show em que Rita me convidou para cantar com ela. Um grande abraço em toda a sua família", afirmou ele, escrevendo na legenda do vídeo em que se apresenta com ela.

Veja: