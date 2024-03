Supla volta aos palcos após acidente e se prepara para celebrar 40 anos de carreira

Em entrevista à CARAS Brasil, Supla reflete sobre trajetória na música e abre o jogo sobre mudanças

Atração do Lollapalooza no próximo sábado, 23, Supla se prepara para celebrar seus 40 anos de carreira em 2026. Em entrevista à CARAS Brasil, o músico reflete sobre trajetória na música, abre o jogo sobre mudanças e comenta volta aos palcos após acidente com esporte.

"Daqui a dois anos vou fazer 40 anos de carreira, então participar de um festival desses, que é bem jovial, é um reconhecimento do meu novo trabalho", declara Supla , que começou carreira profissional em 1986. "Com a internet, acabei renovando o meu público, tem muita molecada", acrescenta.

Com o lançamento de seu 18º álbum, Supla e os Punks de Boutique, em 2023, o cantor fez turnê pela Europa e, neste ano, está rodando o Brasil com shows. Prestes a se apresentar no Lollapalooza, ele entrega o que o público pode esperar da performance: "A banda está muito afiada, também vou levar as 'papitas', minhas bailarinas, e tenho algumas surpresas".

Aos 57 anos, Supla revela que passou por um acidente enquanto jogava futebol e que precisou intensificar o preparo para os shows após a lesão. "Meu show é um esporte mesmo, como se fosse uma luta de boxe, é muito energético. Tenho que estar bem preparado, ainda mais que, agora, preciso fazer tudo em dobro, porque estirei minha coxa enquanto jogava futebol. Faço fisioterapia três vezes por semana para deixar os músculos dos glúteos fortes", explica ele.

Filho de Eduardo e Marta Suplicy, o cantor relembra o início da trajetória na música ao lado dos pais: "Eles sempre me apoiaram. Falavam 'independente do que você for fazer, se dedique ao máximo'. Acho que foi o melhor conselho. Lembro que comecei montando uma bateria com uma cadeira de couro e o prato era uma lata de sorvete de flocos com pregos para marcar o tempo. Depois, ganhei uma bateria mesmo. Com 14 anos já estava tocando ilegalmente na noite em São Paulo com a minha banda. Meus pais nunca foram contra, sempre foram legais".

Ao longo da carreira, Supla ganhou fama pelo cabelo loiro espetado como marca de seu estilo. Durante a entrevista, ele abre o jogo sobre antigas mudanças nos fios e reafirma escolha de visual: "Enquanto tiver meu último fiapo de cabelo, vou estar com ele espetado. Já tentei ir para cabelo natural, mas eu gosto de loiro, já está impregnado em mim. Já tive cabelo de duas cores, pegando fogo, preto tipo Drácula, gosto muito de coisas góticas. Mas acho que o loiro ficou melhor para mim, porque eu era bem loirinho de criança. Acho que combinou com o tom de pele e me sinto bem assim".

Apaixonado pelo trabalho, o cantor faz questão de ressaltar sua autenticidade: "Vou fazer isso até eu morrer. Falam 'muda o estilo agora, porque esse não está mais na moda', mas eu nunca fui dessa forma, sempre fiz o que acredito. Quando tinha uns 21 anos, me perguntaram se ainda estaria usando roupas punk 20 anos depois. Eu continuo o mesmo, não vou mudar pelo sucesso. Amo fazer o que faço".