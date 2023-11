Supla entrega fim de namoro com modelo 30 anos mais jovem: "Deu uma parada"

Supla entrega fim de namoro com modelo 30 anos mais jovem; romance durou cerca de seis meses

O cantor Supla, de 57 anos de idade, anunciou o fim de seu namoro com a modelo Nathalia Mastrobiso, que era 30 anos mais jovem. Os dois estavam juntos há cerca de seis meses.

O fim da união aconteceu de forma discreta durante a participação do artista no podcast 'Bagaceira Chique', da apresentadora Luciana Gimenez. "Não estou mais namorando. A gente deu uma parada. Eu gosto de namorar. Já tive a minha época de loucura, mas gosto de namorar", disse.

Supla não quis entregar o motivo do término, mas adiantou que pensa em ser papai em breve. "Já pensei. Às vezes, eu penso: 'Eu não sei nem como cuidar de mim, como é que eu vou ter um filho?' Se eu tiver um filho, eu vou tentar dar o máximo".

Além de modelo, Nathalia Masrobiso também é atriz e DJ. Em recente aparição no programa da TV Globo, o ‘Altas Horas’, a artista contou que conheceu o cantor em um posto de gasolina, enquanto passeava com uma amiga. Depois do encontro, ela enviou uma mensagem no Instagram e os dois acabaram engatando o namoro.

MAS, AFINAL, QUEM É A EX-NAMORADA DO CANTOR SUPLA?

Natural de São Paulo, Nathalia Mastrobiso é atriz, modelo e DJ e tenta levar o relacionamento com Supla com toda a discrição desde 2021. Nas redes sociais, ela adora compartilhar parte de sua rotina e vídeos de humor. Entre um dos seus vídeos mais famosos, Natália interpreta um personagem chamado JP Delas, um jovem alienígena.

No ano passado, Nathalia compartilhou um lindo registro para celebrar o aniversário do amado. Super apaixonada, ela escreveu um textinho se declarando para o artista. "Feliz aniversário, meu gato. Quem ganha o presente somos nós por ter um papitão maneiro no planeta água, que ama comer balinha ou chocolate vendo televisão, e eu mais ainda por ter um parceiro como você. Leal, que me ensina sobre cultura brasileira, INGLESA, e Nina Hagen. Te amo muito", disse.