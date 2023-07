Suelen Gervasio revela prints e áudios de conversa com Vitão: ‘Enganado’

Modelo Suelen Gervasio expõe provas de interações com cantor Vitão para tentar acabar com ataques que recebe desde anúncio de gravidez

A modelo Suelen Gervasio decidiu se defender dos ataques que vem recebendo após anunciar sua gravidez. Esperando uma filha com o cantor Vitão, a influenciadora digital decidiu expor alguns prints de conversas que teve com o artista em meio às polêmicas sobre a paternidade, romance com outra pessoa e até mesmo racismo. Ela disse que quer defender a filha e “colocar um suposto homem em seu devido lugar”.

Em uma extensa sequência de stories de seu perfil oficial no Instagram, a modelo exibiu interações com o cantor desde o momento em que começaram a conversar, através de uma mensagem enviada pelo artista na rede social. “Desde que tive minha vida invalidada e exposta por terceiros sem o meu consentimento (leiam até o final), venho sendo cruelmente atacada diariamente pelos juízes da internet que, sem pecados, me apedrejam e destilam ódio não só sobre mim, como sobre um bebê que ainda nem nasceu”, começou Suelen.

“Apesar de ter doído ler cada uma dessas agressões - vindas majoritariamente de mulheres e mães -, nunca senti que deveria qualquer 'explicação' aos que me atacavam, afinal não cometi nenhum crime para ter que me justificar [...] Diante de tanto egocentrismo, onde a preocupação sempre girou em torno de si, eu, como mãe, em defesa da minha filha e, única e exclusivamente por ela, tenho o dever de reagir e colocar não um possível pai, mas sim um suposto homem em seu devido lugar, trazendo toda a verdade e acabar com esse circo, armado por homens, em volta da minha gestação”, completou a modelo.

Já em outro story, Suelen explica como aconteceu a gestação. “Em 13 de novembro de 2022, diferente do que muitos acreditam, o Victor, que até então eu não conhecia, entrou em contato comigo através do direct do Instagram e, alegando ‘ter sentido um negócio no coração’ ao ver minhas fotos, iniciamos uma conversa e acabamos por nos conhecer pessoalmente na semana da moda”, explicou.

“A partir de então, passamos a nos relacionar e, embora não tenha sido uma relação longa ou rotulada por nós, foi intensa e, já aqui, antes mesmo de eu engravidar, o Victor me apresentou a sua família, onde eu frequentava sua casa e ele a minha [...] Em janeiro de 2023, descobri que estava grávida. assim, após alguns testes de farmácia e o teste de semanas, entrei em contato com o Victor e comuniquei a situação”, continuou.

“Alguns dias depois, quando nos encontramos pessoalmente, fui muito sincera com ele e falei que, assim como ele e qualquer pessoa solteira, mesmo me protegendo, havia me relacionado com uma pessoa antes de começarmos a ficar e que assim, mesmo tendo feito o teste de semanas, seria importante fazermos o teste de DNA”, revelou. Em outros prints, Suelen explica mais sobre o acontecido.

Quando decidiram se mudar para a cidade do Rio de Janeiro, Suelen foi morar em uma casa simples. “Após ele decidir a mansão em que iria morar, eu aluguei uma casa relativamente próxima à dele, em uma comunidade do Rio de Janeiro. Não, eu não vivo em um palacete sustentada pelo Victor”, contou. Na época, a modelo explicou que estava perdendo trabalhar para esconder a gravidez e Vitão ofereceu de ajudar ela para que não precisasse ficar sem dinheiro.

Foi ai que a modelo percebeu uma mudança de comportamento no cantor. Suelen expõe uma troca de mensagens na qual o artista revela estar apaixonado por outra pessoa, novamente contrariando a versão dele. “Eu sei o que eu falei, Sue, mas eu continuei tendo um sentimento [trecho censurado por ela para esconder a identidade da pessoa]. Não é legal eu matar isso, eu acho”, disse Vitão.

Então, os dois decidiram que a modelo divulgaria a gravidez sem citar Vitão como o pai da criança. Porém, quando a imprensa começou a questionar, a assessoria do cantor confirmou que ele era o pai, contra a vontade de Suelen. “Pedi veementemente que ele negasse ou não respondesse, mas como eu pude conhecer depois, pensando somente nele e em sua imagem, sem minha autorização, ele mandou um comunicado à imprensa assumindo a paternidade”, disse ela.

“Entendem que ele nunca foi enganado? Que ele não é vítima de nada? Que ele tomou essa decisão de assumir publicamente por conta própria”, disse Suelen, revelando que Vitão assumiu publicamente a paternidade já sabendo que poderia não ser filha biológica dele.

Já em outro momento, Vitor aparece agressivo. “É bizarro o quanto você é psicopata”, e Suelen rebate: “E você é narcisista”. A modelo encerra o desabafo dizendo que começou a ter problemas para arrumar trabalhos por conta das polêmicas.

“Gostaria que você, Victor, entendesse que não existe cuidado direcionado apenas para a Nina nesse momento que ela ainda está dentro de mim. Atacar a mãe no momento de gestar é atacar a própria filha. Qualquer valor que você tenha gastado (que foi bem menos do que você publicou), você fez porque quis! Ajuda não se dá para filho, ajuda é para pedinte. Construímos uma relação de respeito e amizade desde o começo e hoje morreu”, disse.

“Por eu me sentir mal com você por perto, por causa de tais coisas que vim passando ao seu lado, eu tomei sim a decisão de você não estar mais na sala de parto. Isso não é egoísmo ou seja lá o nome que queiram dar, isso é proteção. Cada um tem o seu lugar nessa história, você escolheu o seu! Como sua família também, como o meu irmão, também marcaram”, concluiu.

Suelen Gervasio expõe Vitão - Créditos: Reprodução / Instagram

