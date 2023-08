Sucesso no SBT, atriz de Luz Clarita volta à música ao lado de brasileiro: 'Afinidade'

Em entrevista à CARAS Brasil, Daniela Luján, que fez sucesso no SBT, e Rodrigo Massa refletiram sobre parceria musical

Daniela Luján (35), sucesso no SBT como a atriz das novelas Luz Clarita e O Diário de Daniela, volta à música ao lado do brasileiro Rodrigo Massa (31) com o novo single Se a Noite Promete. Em entrevista à CARAS Brasil, os dois refletiram sobre a parceria e adiantaram retorno da atriz ao Brasil após mais de 20 anos: "Afinidade".

"Conheci o Rodrigo na peça Verdad o Reto [Verdade Ou Desafio]. Já tinha visto o trabalho dele na TV e desenvolvi uma admiração genuína, e ele cresceu assistindo as minhas novelas no SBT. Os nossos personagens [na peça] eram um casal. A afinidade entre nós foi imediata. Em 2018, gravamos um cover do primeiro sucesso dele, Acabo De Soñar Contigo. Os nossos seguidores gostaram muito do resultado e nunca pararam de pedir um feat. Cinco anos depois, ele fez o convite e eu aceitei sem pensar duas vezes", compartilhou a atriz de novelas do SBT .

"Sempre deixei claro que queria fazer alguma coisa com ela, mas estava esperando o momento certo para lançar uma música. [...] É muito gostoso trabalhar com ela, que é super tranquila, humilde, pés na terra e trata muito bem os fãs, e é por isso também que a gente está planejando uma ida para o Brasil em breve, para a galera ter ela pertinho mais uma vez depois de mais de 20 anos", acrescentou Rodrigo Massa, que ainda garantiu um lançamento próximo do videoclipe do single com Daniela Luján .

