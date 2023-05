Stênio Garcia ganha festa surpresa com direito a bolo banhado a ouro: "Gratidão!"

O ator Stênio Garcia ganhou festa surpresa da esposa, Marilene Saade, ao completar 91 anos; veja as fotos

Dia de festa! Stênio Garcia recebeu uma homenagem para lá de especial da mulher, Marilene Saade (54), ao completar mais um ano de vida. O ator ganhou uma festa surpresa na última segunda-feira, 01, e não escondeu a alegria ao compartilhar tudo com os seguidores.

Nas redes sociais, o eterno Bino, de 'Carga Pesada' (2003) da TV Globo, que celebrou 91 anos em 28 de abril, publicou uma sequência de cliques da festa organizada pela amada, e sua dentista, Rachel Furst, no luxuoso restaurante Amalfitana, localizado no shopping Village Mall, no Rio de Janeiro.

Com direito a bolo confeccionado por Ronaldo Honoratto, com detalhes em ouro e cristais, a decoração foi caprichada em tons de azul-marinho.

Emocionada, Marilene Saade comentou sobre o momento em sua conta no Instagram. "Ontem meu menino de 91 anos virou criança quando viu seu lindo bolo oferecido pelo Ronaldo Honoratto. Foi uma linda surpresa preparada pelas amadas amigas . Enfim, começamos a semana agradecendo a vida do meu amor com pessoas que nos proporcionaram tanta alegria e emoção. Começo a semana exalando amor e gratidão por tudo", escreveu ela.

Nos comentários, ele recebeu uma enxurrada de elogios e felicitações de amigos e fãs.“Parabéns amado feliz aniversário! Deus te abençoe sempre com muita saúde!”, escreveu uma. "Feito com muito carinho", disse outra admiradora. "Que bolo lindo", declarou uma terceira.

VEJO OS REGISTROS DO ANIVERSÁRIO DE STÊNIO GARCIA:

Antônio Fagundes e Stênio Garcia se reencontram no Rio de Janeiro

A dupla mais amada das telinhas, Antônio Fagundes (73) e Stênio Garcia (90), de 'Carga Pesada', se reencontrou! Em suas redes sociais, Stênio mostrou o grande momento que aconteceu durante a estreia do espetáculo Baixa Terapia - Uma Comédia no Divã, estrelado por Fagundes.

"Foi uma imensa alegria poder rever a comédia fantástica no Rio de Janeiro e depois dar muitas gargalhadas do início ao fim com essa comédia muito inteligente e instigante e ainda pude rever e abraçar meu amigo irmão após longo período de reclusão devido à pandemia!", escreveu o ator.