Sorridentes, filhas de Gloria Maria roubam a cena em nova foto: "Lindas"

Filhas da jornalista Gloria Maria, Maria, 16, e Laura Matta da Silva, 15, exibiram sorrisos tímidos ao posarem juntas em uma foto compartilhada nas redes sociais nesta sexta-feira, 14. As duas marcaram presença em um evento do Cirque du Soleil realizado no Rio de Janeiro para convidados.

Nos comentários, os internautas elogiaram as duas. "Glória super orgulhosa lá do céu", disse uma. "Minhas meninas, tenho tanto amor por vcs...que Deus abençoem e as protejam sempre! Iluminando e guiando por todo caminho", escreveu outra. "Vocês lembram tanto sua mãe. ! Pelo elegância e beleza", disse uma terceira internauta. "Duas mocinhas lindas…", elogiou mais uma.

Filha de Gloria Maria mostra fotos antigas em bela homenagem

Recentemente, Maria Matta usou as redes sociais para compartilhar uma bela homenagem de Dia das Mães. Em seu Instagram, a adolescente de 16 anos compartilhou diversas fotos especiais e falou sobre a grande falta que sente de Gloria Maria.

Além de recordar registros ao lado da comunicadora, a filha de Gloria Maria também mostrou registros com a avó e a irmã, Laura Matta, ainda pequena. "Feliz dia para as mulheres mais importantes da minha vida. Mamãe e vovó", iniciou ela na legenda.

"Eu amo vocês, obrigada por todos os ensinamentos, amor e carinho que vocês deram para mim e para a minha irmã. 466 dias sem você mamãe. Muitas saudades", completou Maria Matta. Nos comentários, os internautas deixaram mensagens carinhosas às meninas.

Vale lembrar que Gloria Maria faleceu no Rio de Janeiro em 2 de fevereiro de 2023 em decorrência de metástases cerebrais. As duas ficaram sob a responsabilidade de Bruno Astuto e Paulo Mesquita, que assumiram a tutela e ficaram encarregados de cuidarem da trajetória das duas até a vida adulta.