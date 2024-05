Filha de Gloria Maria resgata fotos especiais em bela homenagem: 'Saudades'

Filha de Gloria Maria, Maria Matta fez uma homenagem emocionante no Dia das Mães para a jornalista, falecida em 2023, e a avó

Filha da jornalista Gloria Maria, Maria Matta usou as redes sociais neste domingo, 12, para compartilhar uma bela homenagem de Dia das Mães à jornalista, falecida em fevereiro de 2023. Em seu perfil oficial no Instagram, a adolescente de 16 anos selecionou diversas fotos especiais e falou sobre a grande falta que sente da mãe.

Além de cliques ao lado da comunicadora, a filha de Gloria Maria também publicou registros com a avó e a irmã, Laura Matta, ainda pequena. "Feliz dia para as mulheres mais importantes da minha vida. Mamãe e vovó", iniciou ela na legenda.

"Eu amo vocês, obrigada por todos os ensinamentos, amor e carinho que vocês deram para mim e para a minha irmã. 466 dias sem você mamãe. Muitas saudades", completou Maria Matta. Nos comentários, diversos amigos e admiradores da jornalista deixaram mensagens carinhosas às meninas.

"Maria querida, a você e a Lalá todo meu amor, nesse e em todos os outros dias desta vida", declarou a jornalista Leilane Neubarth. "Onde quer que ela esteja, estará olhando por vocês, Maria!", disse uma internauta. "Gloria foi, é e será uma super mãe porque está cuidando de vocês ainda!", falou outra.

Vale lembrar que após a morte de Gloria Maria, a tutela das filhas da jornalista e apresentadora ficou com Bruno Astuto e Paulo Mesquita.

Mansão onde Glória Maria viveu no Rio é colocada à venda

Uma mansão em que a apresentadora Glória Maria morou por cinco anos, localizada no bairro da Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro, está à venda. A residência, que sempre foi um sonho para a jornalista, ficou ocupada por ela até 2023, ano em que faleceu após complicações de um câncer no pulmão.

Na época, o programa 'Fantástico', da Globo, mostrou detalhes do imóvel durante uma entrevista com as filhas da comunicadora, Maria, de 15 anos, Laura, de 14 anos, e outros amigos íntimos, como Bruno Astuto e Marina Ruy Barbosa. Na reportagem, o público conseguiu ver a decoração da mansão.

Com 1100 m², a casa é composta por cinco quartos, sendo quatro deles suítes. No térreo, onde fica o hall de entrada feito em mármore Carrara, está localizada uma sala de estar em três ambientes, escritório, sala de almoço e jantar, copa, cozinha, uma biblioteca, despensa e uma varanda belíssima com vista para o jardim dos fundos. Confira mais detalhes!