Solteiro, José Loreto é flagrado aos beijos com loira misteriosa

José Loreto é flagrado aos beijos com loira misteriosa nas ruas do Rio de Janeiro; o ator está solteiro desde seu término com Rafa Kalimann

Parece que o amor está no ar para José Loreto! Na tarde do último domingo, 17, o ator foi flagrado aos beijos com uma loira misteriosa nas ruas do Rio de Janeiro. Com isso, ele criou rumores de que estaria vivendo um novo romance.

Em vídeo publicado pelo Portal Leo Dias, José apareceu em um passeio pelas ruas da capital carioca. Acompanhado de uma mulher loira, cuja identidade ainda não foi revelada, o artista não teve medo de demonstrar carinho em público pela moça.

José Loreto está solteiro desde o término de seu relacionamento com a ex-BBB Rafa Kalimann, em março de 2023. Anteriormente, ele já foi casado com a atriz Débora Nascimento, mãe de sua filha Bella Loreto, entre 2016 a 2019.

Confira o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leo Dias (@leodias)

José Loreto foi conectado com atriz recentemente

Estrelando a próxima novela das seis No Rancho Fundo, da Globo, os atores José Loreto e Larissa Bocchino foram flagrados em momento íntimo fora da trama. Isso porque circulou um vídeo na internet onde a jovem estaria sentada no colo de Loreto durante comemoração com o elenco da produção nos intervalos das gravações em Diamantina, em Minas Gerais.

Ao ser procurada pela CARAS Brasil, a equipe de comunicação de Larissa reforça que não existe nada entre os dois. Ou seja, eles não são um casal fora das telas. Pelo visto, o envolvimento amoroso dos dois é apenas na novela.

O vídeo onde a atriz está sentada no colo de José teve bastante repercussão na internet. Assim que percebeu estar sendo filmada, ela rapidamente se levantou. Além dos dois, também estavam presentes na festa Alexandre Nero, Luisa Arraes e Welder Rodrigues.

Na trama, Larissa Bocchino é a personagem principal, Quinota. A jovem se envolve com Marcelo Gouveia, interpretado por José Loreto, que a abandona no altar e foge para cidade grande.