Solteira, Mariana Goldfarb define homem ideal e avisa: “Me apaixono muito fácil”

Solteira desde o divórcio com Cauã Reymond, Mariana Goldfarb revela o que um homem precisa ter para ganhar seu coração

A modelo e nutricionista Mariana Goldfarb causou ao responder uma caixinha de perguntas em seu perfil oficial do Instagram nesta quarta-feira, 14. A ex-esposa do ator e galã Cauã Reymond respondeu várias questões sobre relacionamentos e até revelou o que um homem precisa ter para ganhar seu coração.

Enquanto se maquiava para um compromisso acompanhada de uma amiga e de seu pai, Julius Goldfarb, Mariana respondeu a pergunta de um fã: “O básico para tentar conquistar uma mulher como você?”, dizia a questão. “Não tem resposta certa, amigo”, ela explicou e a amiga completou: “Você está vivendo várias fases da vida, você quer coisas diferentes”, disse.

Depois, Mariana resolveu perguntar para seu pai, que contou as características do homem ideal para a modelo: “Tem que ser um cara articulado, que goste de cultura, que seja evoluído como homem, que seja parceiro, um bom companheiro”, ele listou enquanto a nutricionista concordava com tudo.

Mariana ainda respondeu outra pergunta comprometedora: “Você se apaixona fácil?”, um fã escreveu. A morena começou a rir e explicou: “Eu me apaixono muito fácil! Eu acho que eu vivo apaixonada, sou apaixonada pela cadeira, pela luz”, brincou. O pai da artista concordou: “Ela é facinho”, Julius disse em meio às risadas.

Mariana Goldfarb revela que se apaixona fácil - Reprodução/Instagram

Além de atuar como modelo e nutricionista, Mariana Goldfarb também é influenciadora digital e apresentadora. A morena ficou conhecida nacionalmente por seu namoro com Cauã Reymond, que começou em 2016. O casal trocou alianças em 2019, mas o casamento chegou ao fim em abril deste ano.

Mariana Goldfarb exibe corpão impecável com biquíni cavado:

Mariana Goldfarb deu um show de beleza em suas redes sociais na manhã do último domingo, 11. A modelo posou com um biquíni verde extremamente cavado e mostrou que está com a autoestima em dia: “Eu tô me namorando para todo mundo ver”, a morena comentou enquanto fazia caras e bocas, apaixonada pela própria imagem.