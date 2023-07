Sofía Vergara vai entrar na Justiça contra ex pela guarda de pet: ‘Assunto Pendente’

Após sete anos de casamento, os atores Sofía Vergara e Joe Manganiello anunciaram sua separação

Recém divorciada, a atriz Sofía Vergara vai brigar com o ex-marido, o ator Joe Manganiello, na Justiça dos Estados Unidos ,pela guarda do cachorrinho dos dois, Bubbles. Fontes próximas aos dois também disseram que os termos do divórcio estão esclarecidos e a única pendência seria a aguarda do cachorrinho.

No entanto, a guarda de Bubbles poderá ser motivo de tensão, diz um contato ligado às duas celebridades em entrevista à revista US Weekly: “Há alguns assuntos pendentes entre eles, como a custódia do cachorrinho, Bubbles”, disse a fonte da publicação sobre o desenrolar do término. “A esperança da Sofía é que eles possam resolver isso tudo com calma e tranquilidade”.

No processo de divórcio aberto por Manganiello na Justiça dos Estados Unidos, ele atribui o término do casamento com Vergara a “diferenças irreconciliáveis”. Embora o motivo da separação não tenha sido declarado pelos atores, um amigo do casal revelou ao jornal britânico Daily Mail o motivo que impactou a relação entre Sofía e Joe.

Segundo a fonte, os dois seguiam estilos de vida diferentes e isso foi o suficiente para desbalancear a relação, enquanto Sofía tem o costume de consumir bebidas alcoólicas, Joe estava batalhando contra o vício em álcool, sendo que ele está sóbrio há 21 anos. "É claro que o fato de Sofia não estar sóbria teve um impacto em seu casamento", declarou a fonte.

Ele também declarou que o ator estava ciente dos riscos de entrar em um relacionamento com a estrela de Modern Family. "Ele foi avisado sobre isso quando começou a namorar com ela e novamente antes de se casar com ela. Ele não achava que iria mudá-la, mas também não pensava nas implicações que isso poderia ter no casamento deles".

O comunicado sobre o término, divulgado em 17 de julho, diz: “Tomamos a decisão difícil do divórcio. Como duas pessoas que se amam e se preocupam muito uma com a outra, pedimos educadamente pelo respeito das nossas privacidades enquanto navegamos nessa nova fase da nossa vida”.