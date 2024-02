Só agora? Nicole Bahls viraliza ao descobrir que Pelé morreu

Nicole Bahls choca ao revelar que não sabia sobre a morte do ex-jogador de futebol Pelé, que faleceu há mais de um ano

A modelo Nicole Bahls surpreendeu ao revelar que não sabia da morte do ex-jogador de futebolPelé. A revelação aconteceu durante um jogo no programa Colônia Bahls, do Multishow, no qual os participantes tentavam acertar quais eram as celebridades.

Em uma das opções, eles tentavam ajudar Samira Close a acertar o nome de Pelé. Ao ser questionada se Pelé estava vivo, Nicole disse que sim. “Está vivíssimo o Rei”, disse ela. Porém, os outros participantes negaram rapidamente. “Não, ele morreu”, afirmaram.

Com isso, ela reagiu de forma surpresa. “Meu Deus, não estava sabendo, não. Sério? Tadinho”, afirmou.

Assista ao momento no vídeo abaixo:

Quando Pelé morreu?

O ex-jogador de futebol Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, morreu aos 82 anos de idade no dia 29 de dezembro de 2022. Ele estava internado em um hospital de São Paulo para o tratamento de um câncer no intestino, mas não respondia mais aos tratamentos com quimioterapia e estava em cuidados paliativos. A causa da morte foi a falência múltipla de órgãos.

Vale lembrar que Pelé teve sete filhos: O primeiro casamento de Pelé foi com Rose dos Reis Cholbi, com quem teve três filhos: Kely Nascimento, de 54 anos, Edson Nascimento, de 51 anos, e Jennifer Nascimento, de 43 anos. Flávia Christina Kurtz, de 43 anos, é fisioterapeuta e é fruto do relacionamento de Pelé com a jornalista Lenita Kurtz. O segundo casamento de Pelé foi com a cantora gospel Assíria, com quem ele teve dois filhos, os gêmeos Joshua e Celeste, de 24 anos. Pelé também foi pai de Sandra Regina Machado Arantes do Nascimento.