Simas de Vai na Fé, Marcos Veras solta a voz em primeiro musical e fala sobre raízes na música: 'Berço'

Em entrevista à CARAS Brasil, Marcos Veras falou sobre despedida de Vai na Fé e reta final de seu primeiro musical

Marcos Veras (43), intérprete de Simas em Vai na Fé, solta a voz em seu primeiro musical como o protagonista Nick, de Alguma Coisa Podre, em cartaz no Teatro Porto até 6 de agosto. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator falou sobre a despedida das produções, que já estão em reta final, e entregou raízes na música: "Berço".

"Acredito que protagonizar Alguma Coisa Podre é uma das maiores e mais desafiadoras experiências dos últimos anos na minha carreira. Afinal, eu nunca havia feito um musical, ainda por cima um sucesso da Broadway que era inédito no Brasil", contou o intérprete de Simas em Vai na Fé.

Marcos Veras compartilhou que, apesar de não conhecer nenhum parente que tenha seguido pelo caminho da atuação, seu gosto desde pequeno pela música veio de família: "A música sempre esteve presente na minha vida, porque sempre fui muito fã, principalmente de Música Popular Brasileira. Eu nasci no Santo Cristo, Zona Portuária do Rio de Janeiro, que também é berço do samba. Sou de família nordestina, então tive contato logo cedo com forró, Luiz Gonzaga, Elba Ramalho e, no Rio, com Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, Lulu Santos, Beatles que sempre curti também".

"A minha relação com a música é muito forte, sempre gostei de cantar e de tocar percussão, mas nunca de maneira profissional. Talvez o musical seja a primeira vez que eu esteja cantando para valer, de maneira mais técnica, intensa e profissional. Mas sempre foi algo que me acompanhou. A música tem a ver com a minha vida, minha história, e minha profissão", acrescentou o ator de Vai na Fé, que vive Nick em Alguma Coisa Podre.

Com o encerramento das gravações da novela e o episódio final marcado para ir ao ar em 11 de agosto, Marcos Veras refletiu sobre a despedida de Vai na Fé: "Estou vivendo um misto de euforia e luto, porque a novela foi muito marcante para mim e para o público brasileiro, por ser uma trama de sucesso. Terminamos as gravações na semana passada a base de choro, alegria e emoção. A novela ainda está no ar, então a gente consegue matar a saudades de alguma maneira".

Vai na Fé, porém, não é a única produção da qual o ator se despede no início de agosto. Com menos de duas semanas para o fim da temporada, Alguma Coisa Podre também encerra um capítulo na vida profissional de Marcos Veras . Apesar da finalização, o artista garantiu que essa não é uma despedida definitiva da peça e que deve voltar com o musical para uma nova temporada: "Estamos chamando de até breve, porque o espetáculo é muito potente, já agradou a crítica e o público. Ainda não temos datas, mas vamos voltar! É uma sensação de dever cumprido".