Ator de Vai na Fé assume torcida para casal gay e reflete sobre etarismo: 'Vivência'

Orlando Caldeira, o Anthony de Vai na Fé, falou sobre o futuro de seu personagem na reta final da trama

Orlando Caldeira estrela Vai na Fé como Anthony, jornalista que vive romance com o personagem Vitinho, interpretado por Luis Lobianco. Em entrevista à Contigo!, o ator falou sobre o que espera para o futuro de seu personagem na reta final da trama, assumiu torcida para casal gay e ainda refletiu sobre etarismo: "Vivência".

"Tenho 38 anos com sensação térmica de 30, porque não me sinto com 38. Chegou a pandemia e eu tinha 33. De repente, já tenho 38. Acho que tem um lapso que ainda não vivi. E é muito engraçado, porque uma vez falaram assim no Twitter: 'Torço tanto para os gays velhos da novela'. E era de mim, virei gay velho, meu Deus [risos]", compartilhou o ator de Vai na Fé.

"Mas é legal mostrar esse romance que deu certo depois de um tempo. Vemos poucos casais gays mais velhos. [...] É legal ter esse final feliz e essa construção de um amor entre pessoas que já não são mais tão jovens - que já têm uma vivência - de forma natural, sem espetacularizar isso, porque a vida é assim", acrescentou Orlando Caldeira .

O ator de Vai na Fé ainda falou sobre o que espera para o futuro do seu personagem na reta final da trama: "Já quis muito que ele e o Vitinho tivessem um final feliz, depois já quis que não, para falar também sobre a frustração. Hoje, ainda sigo torcendo para que eles fiquem juntos". "Torço para que ele fique bem com o Vitinho, para que ele finalmente volte a ser jornalista - porque acho que ele é muito magoado - e agora ele já está nesse caminho de jornalismo investigativo, voltou a ficar com adrenalina e com o sangue correndo nas veias", completou o ator de Vai na Fé.