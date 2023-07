Sheila de Vai na Fé, atriz revela ajuda de ator para mergulhar em maldades

Em entrevista à CARAS Brasil, Renata Miryanova refletiu como sua personagem de Vai na Fé foi importante para debater o machismo

Com 30 anos de carreira, a atriz Renata Miryanova tem celebrado sua chegada na televisão através de um trabalho marcante. Destaque na novela Vai na Fé, da TV Globo, ela conta que sua personagem pode ser considerada uma "antagonista" da história.

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz apontou a trama de Rosane Svartman como um grande avanço social. Diante dos temas retratados no folhetim, ela afirma que sua personagem é necessária para fazer o público refletir sobre como o machismo também pode agir através das mulheres. "É uma oportunidade incrível estar neste núcleo como mulher. A Sheila é uma antagonista, ela tem uma distorção de caráter", disparou.

"Ela tem um amor pelo Theo, que cega, mas é muito interessante estar nesse lugar para trazer a luz para sombra, né? Então, viver uma vilã misteriosa é um presente absurdo para quem está fazendo sua primeira novela. É trazer à tona a discussão das relações tóxicas. Sendo mulher, e interpretando uma personagem que colabora com essa toxicidade, é uma maneira de falar também sobre isso", disse.

Em seu primeiro trabalho na televisão, Renata, que há anos se dedica ao teatro, confessa que demorou um tempo para conseguir se adequar ao formato. Ela conta que Emílio Dantas foi importante nesse momento de transição e na construção do tom da personagem, que ficou marcada pelas maldades.

" O Emílio foi um grande parceiro, ele é um ator extraordinário, extremamente generoso. Fui abraçada por diretores que entendiam essa necessidade de um tempo para eu compreender o formato e eu fui me lançando. Fui me jogando e o ritmo foi vindo ", afirmou.

Chegando perto dos últimos capítulos de Vai na Fé, Renata revela que desde o início da novela tem acompanhou a repercussão de seu trabalho entre os telespectadores. Mas apesar das maldades de Sheila, ela afirma que muitos têm adorado o mistério da personagem.

"As pessoas têm raiva da Sheila. O público tem raiva porque ela colabora, ela prepara o terreno para ele [Theo]. Mas eu acho que o público brasileiro sabe separar as coisas. Acho que mais do que a raiva, o público se interessa mais pelo mistério que ela carrega. Estava dando uma olhada no Twitter e tem uma série de questionamentos. Será que a Sheila é mãe do Theo? Será que a Sheila é a dona da empresa?", conta.

Novata nos bastidores da televisão, a atriz disse que ficou um pouco surpresa com a energia do elenco da novela. Festeiros e animados, ela garante que o clima alto astral de toda a equipe colaborou para o sucesso da produção.

"Como estava chegando, eu tinha até um certo temor, porque eu não sabia o que podia ou não podia. Eu fui observando como é que o elenco estava caminhando e a produção confiou muito. A química é muito grande e essa química acontece também na caracterização, no camarim, em núcleos diferentes. Não foi uma novela que ficou fechadinha", declarou.

Com a finalização de Vai na Fé, Renata agora pretende retomar os trabalhos no teatro e na produção de seu primeiro filme. A artista tem planejado levar para as telonas uma adaptação do seu livro Quando o Sol Diz Sim, um projeto especial de carreia o qual ela relata sua formação e experiência artística na França.