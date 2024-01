Simaria surge na piscina com os filhos em meio a rumores sobre o BBB24

Confinada no BBB24? Simaria despista especulações sobre reality show ao mostrar noite de diversão na piscina com seus herdeiros

A cantora Simaria é um dos principais nomes apontados para o Camarote do reality show da Globo, o ‘Big Brother Brasil’. Mas nesta terça-feira, 02, a sertaneja despistou os rumores ao compartilhar um vídeo de uma noite descontraída na piscina ao lado de seus filhos, Giovanna, que está com 10 anos, e Pawel, de apenas sete.

Em seu perfil oficial no Instagram, Simaria compartilhou o registro inédito em que aparece brincando com os pequenos. Logo no começo do registro, a cantora mostrou que não estava preparada para entrar na piscina e, por isso, precisou improvisar um biquíni com uma camisa azul e uma lingerie de cintura alta nude.

Na sequência, a artista surgiu feliz da vida nadando ao lado de seus filhos, frutos de seu antigo casamento com o empresário Vicente Escrig. O cachorrinho da família também participou da noite de diversão na piscina da mansão da cantora. Aproveitando o momento, eles se reuniram para uma oração em conjunto.

Na legenda da publicação, a cantora deu a entender que passou a virada do ano ao lado de seus herdeiros, deixando claro que estaria longe do confinamento na casa mais vigiada do Brasil: “Feliz ano novo gente!! Em um 2024 cheio de novidades”, Simaria legendou a publicação e evitou abrir margem para especulações.

Mesmo assim, os seguidores da ex-dupla de Simone Mendes teorizaram nos comentários: “E uma das novidades é o BBB”, disse um dos admiradores. “BBB nada, ela é cantora é cantora milionária e não uma subcelebridade”, outro seguidor opinou sobre a suposta participação. “Bora pro BBB meu povo”, disse mais um. “Já é minha campeã”, comentou outro.

Simaria já negou rumores sobre BBB:

Vale mencionar que assim que os rumores começaram, a equipe da cantora desmentiu os boatos. A assessoria afirmou que ninguém da produção do reality chegou a lhe fazer um convite formal, ou sequer conversaram sobre o interesse dela em participar da atração. Eles também disseram que Simaria não quer ficar longe do mundo real para se dedicar em seus projetos musicais.

Quais famosos parecem estar confinados?

