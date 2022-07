Atualidades / Amor

Silvero Pereira, o Zaquieu de Pantanal, troca carinhos com rapaz em show

Intérprete do Zaquieu na novela Pantanal, Silvero Pereira é flagrado trocando carinhos ousados com rapaz em festival no Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 31/07/2022, às 13h02

Silvero Pereira troca carinhos com rapaz - Fotos: Webert Belicio - Agnews