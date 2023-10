Sheila Melo investe mais de 80 mil para dar recauchutada no corpão; saiba detalhes

Ex-dançarina Sheila Mello se internou em hospital de São Paulo para realizar um procedimento estético caríssimo

Ex-dançarina Sheila Mello (45) resolveu dar uma repaginada total no visual total no visual nesta terça-feira, 10. Internada no hospital Vila Nova Star, em São Paulo, ela passou por uma cirurgia de lipoaspiração para deixar o corpo em forma.

Realizada pelos médicos Marcelo Kolling e Rodrigo Dutra, da clínica JK Estética Avançada, o procedimento custou R$ 80 mil. Além disso, a famosa precisou desembolsar o valor de R$ 20 ao hospital, gerando um gasto total de R$ 100 mil.

A cirurgia contou com o uso de uma das técnicas mais avançadas do mercado, a qual se utiliza de ferramentas que estimulam a produção do colágeno em até seis meses. A intenção é que o tratamento evite a flacidez intraoperatória.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sheila Mello (@sheilamello)

FEZ DECLARAÇÃO PARA EX-MARIDO

A ex-dançarina do É o Tchan Sheila Mello mostrou mais uma vez que tem uma ótima convivência com o pai de sua filha e ex-marido, Fernando Scherer, o Xuxa. Nesta sexta-feira, 06, a loira não deixou o aniversário dele passar em branco e fez uma homenagem na rede social.

Leia também: Sheila Mello é amiga de Fernando Scherer? Famosos foram casados por oito anos

Exibindo registros cheios de amor dele ao lado da herdeira, Brenda Scherer, de 10 anos, fruto do casamento que viveram por oito anos, a artista enalteceu as virtudes do ex-esposo. Na declaração, a loira ressaltou que ele é muito presente e auxilia na educação da menina. Sheila ainda comentou que não gosta de chamá-lo de "ex".

"Hoje é um dia especial para um homem incrível, o pai da minha filha. Não gosto de usar o termo “meu ex” pois, mesmo em caminhos diferentes, você Queiroz, é muito presente, nossa parceria é forte, dividir a missão de vida de educar e aprender com essa alma que colocamos juntos nesse plano, é um privilégio!", falou.



A famosa então desejou tudo de bom para ele. "Feliz aniversário! Que este novo ano de vida lhe traga ainda mais realizações e momentos de felicidade ao lado da nossa filha", escreveu ela para o ex-atleta.