Sheila Mello é amiga de Fernando Scherer? Famosos foram casados por oito anos

Sheila Mello confessou que demorou para superar sua separação de Fernando Scherer

Sheila Mello (45) revelou que demorou um período para conseguir superar o fim de seu casamento com o ex-nadador Fernando Scherer (48), o Xuxa. Segundo a artista, ela ficou muito brava e precisou resolver seus dilemas pessoais na terapia.

"Fiquei muito decepcionada comigo, que eu tava em terapia, cheguei pra Dani brava, 'como assim tenho 40 anos, porque eu tô tão mal?'", contou a artista, que acabou sendo questionada por sua terapeuta sobre seu divórcio.

Na ocasião, a terapeuta a perguntou sobre quantas vezes ela havia encarado o fim do casamento em sua vida. "Nenhuma, falei 'opa', é verdade faz sentido, porque o que eu entendo tenho uma falsa impressão, a gente ta numa época que é muito valorizado, fazer, tá disponível", analisou.

Sheila Mello e Fernando Scherer se conheceram em 2009 durante a participação que realizaram em A Fazenda 2. No ano seguinte, eles se casaram e se separaram após oito anos de união, em 2018. Eles são pais de Brenda Scherer, de 10 anos.

MAS, AFINAL, SHEILA SE TORNOU AMIGA DE FERNANDO?

Apesar do casamento entre Sheila e Fernando não ter dado certo, os dois acabaram mantendo uma relação de amizade. Em bate-papo com os fãs no seu perfil do Instagram, a ex-dançarina do É O Tchan já comentou sobre os dois.

Questionada se ficava tranquila em deixar Brenda com o pai, Sheila garantiu que o ex-marido é um homem responsável e muito presente durante a educação da herdeira. "Sim. O Xuxa é maravilhoso como pai, como ser humano. Presente e amoroso. Fico na paz", respondeu.

Essa não é a primeira vez que Sheila faz declarações sobre Xuxa. Em 2018, ela chegou a compartilhar uma postagem especial para ele no Dia dos Pais, com uma dedicatória especial falando sobre como ele lida com a filha.

"Quero te parabenizar por ser o pai que eu sonhava para minha filha! A cumplicidade de vocês faz derreter meu coração! É lindo ver o amor dos dois", escreveu a loira.

Em seu Instagram, Sheila também não costuma se importar em compartilhar registros ao lado do ex-marido. Em maio deste ano, ela surgiu ao lado de Fernando em uma apresentação escolar de Brenda. "Dia de prestigiar a gatinha na escola! 💓 #brendameuamor", escreveu.