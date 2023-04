Sheila Mello posta fotos antigas e fãs apontam semelhança com a filha: "A cara da Brenda"

Sheila Mello recordou algumas fotos dançando e os fãs falaram sobre a semelhança com sua filha, Brenda

Sheila Mello (44) revirou o baú e aproveitou o dia de TBT para compartilhar fotos de vários momentos de sua carreira como dançarina.

Nos cliques publicados no feed do Instagram nesta quinta-feira, 6, a loira aparece criança e também em apresentações quando era mais velha.

Ao dividir os registros, a artista falou sobre como a dança é importante para manter o corpo e a mente saudável. "Dançar é uma forma de envelhecer com graça e beleza. É uma maneira de manter o corpo e a mente saudáveis e de continuar desafiando a si mesmo, independentemente da idade. Um #tbt especial hoje de vários momentos com a dança ao longo da minha vida", escreveu ela.

A publicação de Sheila chamou a atenção dos seguidores, que apontaram a semelhança entre ela e a filha, Brenda(10), fruto de seu relacionamento com o ex-nadador Fernando Scherer (48), mais conhecido como Xuxa. "Que linda", disse uma seguidora. "Igual à Brenda", comentou outra. "A cara da Brenda, meu Deus", escreveu uma fã. "Brenda é você criança", falou mais uma.

Confira as fotos de Sheila Mello:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sheila Mello♌️👩‍👧💃🏼 (@sheilamello)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sheila Mello♌️👩‍👧💃🏼 (@sheilamello)

Sheila contorce corpaço na areia

A dançarina Sheila Mello impressionou com sua boa forma e elasticidade ao compartilhar uma nova foto na rede social. No registro, a famosa apareceu curtindo a praia de uma forma diferente e deu o que falar.

Usando apenas um biquíni bem fininho, a eterna loira do É o Tchan apareceu fazendo uma posição de quatro invertida e chocou com tanta flexilidade. Apoiando-se com mãos e pés, Sheila apareceu com a cabeça para baixo e a barriga para cima.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!