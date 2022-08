Sheila Mello curte momento carinhoso na companhia do namorado, João Souza

Sheila Mello e João Souza compartilharam um momento muito carinhoso e romântico que viveram juntos

CARAS Digital Publicado em 05/08/2022, às 18h54

Nesta sexta-feira, 5, Sheila Mello (43) usou suas redes sociais para exibir um momento carinhoso e romântico que viveu ao lado do namorado, João Souza (34).

A dançarina publicou uma foto onde o casal aparece em um quarto, enquanto a loira estava sentada no colo do amado, rocando carinhos e beijos apaixonados.

A artista ainda esbanjou estilo ao exibir a roupa que escolheu para a ocasião, um vestido longo, em tons de roxo, todo estampado. João, no entanto, estava sem camisa no momento.

Rapidamente, os fãs do casal passaram a comentar no post: "Você merece todo o amor do mundo!", escreveu um. "Sempre linda demais!", falou outro. "Casal lindo e cheio de amor!", disse um terceiro.

Confira a foto carinhosa que Sheila Mello publicou ao lado do namorado, João Souza:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sheila Mello♌️👩‍👧💃🏼 (@sheilamello)

Sheila Mello curte passeio com o namorado e a enteada

Recentemente, Sheila Mello usou suas redes sociais para exibir um passeio especial que fez ao lado do namorado, João Souza e da enteada, Amora.

"Olha só quem estava com a gente ontem à tarde. Estava cheia de saudades dessa gostosa", escreveu ela na legenda do post em questão.

