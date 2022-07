Shakira e Gerard Piqué lutam pela guarda dos filhos após separação

Shakira e Gerard Piqué tentam acordo sobre a guarda dos filhos após o fim do casamento, diz jornal

CARAS Digital Publicado em 11/07/2022, às 18h51

A cantora Shakira (45) e o jogador de futebol Gerard Piqué (35) estão discutindo a guarda dos dois filhos, Milan e Sasha, na justiça após o fim do casamento deles. Segundo o jornal espanhol El Mundo, os dois esperam um acordo na justiça para decidirem com quem os filhos vão morar após o término.

A publicação revelou que os advogados dos dois se reuniram há poucos dias para ver os termos da separação e ficaram conversando por cerca de cinco horas.

A imprensa internacional já revelou que a grande questão na separação de Shakira e Piqué é sobre as crianças. Isso porque a cantora tem o desejo de sair de Barcelona, na Espanha, e ir morar em Miami, nos Estados Unidos, com as crianças. Porém, o atleta não quer autorizar a mudança das crianças, já que quer que eles continuem vivendo na Espanha, que é onde eles cresceram até agora.

Advogados de Shakira e Gerard Piqué tentam acordo

Os advogados de Gerard Piqué defendem que as crianças podem viver em Barcelona e viajar em um jatinho com a mãe para os Estados Unidos sempre que quiserem. Porém, os advogados de Shakira rebatem e dizem que o jogador é apaixonado por festas e viagens, o que não seria um comportamento adequado para criar as crianças sozinho.

Vale lembrar que Shakira e Piqué viveram juntos por 11 anos, mas nunca se casaram oficialmente.