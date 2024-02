Sertanejo Chrystian tem cirurgia de transplante de rim transferida para o final do ano

Dupla de Ralf, cantor Chrystian receberá novo rim este ano. O órgão será doado pela esposa, Key Vieira

A cirurgia para transplante de rim que o cantor sertanejo Chrystian (67), dupla com Ralf (61), faria em março, no Hospital do Rim, em São Paulo, precisou ser transferida para outra data, mais próxima do final do ano. Segundo nota enviada pela assessoria de imprensa do artista a CARAS Brasil, nesta terça-feira, 27, o cantor está bem, sem qualquer outro problema, e cumprirá a agenda de shows até a data da cirurgia, que será marcada em breve.

“Durante os exames pré operatórios, que aconteceram no mesmo hospital, foi preciso realizar um cateterismo no paciente. Esse procedimento exige o uso de uma medicação para afinar o sangue, por seis meses, e durante este tratamento não é permitido que seja realizada uma cirurgia. Chrystian tem um rim policístico, uma condição genética, e a doação será feita por doador vivo, pela sua esposa, Key Vieira, por meio de uma laparoscopia”, diz outro trecho da nota.

No final de janeiro, Chrystian gravou o DVD 60 Anos na Estrada, com produção musical do próprio sertanejo, no Teatro Bradesco, em São Paulo. Na ocasião da gravação, Key se declarou nas redes sociais ao marido. “Fiquei muito emocionada com a música ‘Sob o céu azul’… ser sua inspiração, mais uma vez, para compor uma música tão linda me deixou muito emocionada. Te amo”, escreveu ela, em uma postagem ao lado de Chrystian, no Instagram.

Procurados pela CARAS Brasil, o casal não quis dar entrevista. O espaço segue aberto.