Separados, Sandy e Lucas Lima celebram show juntos em Portugal: “Noite mágica”

Sandy usou as redes sociais para compartilhar momentos de show ao lado do ex-marido, Lucas Lima, que também celebrou a apresentação

Sandy e Lucas Lima celebraram uma ‘noite mágica’ juntos em durante um show da turnê da cantora, que está de passagem por Portugal. Nesta segunda-feira, 09, a famosa usou as redes sociais para compartilhar os momentos mais emocionantes da apresentação ao lado de seu ex-marido, que deixou um comentário na publicação.

Embora tenham anunciado a separação há poucos dias, o ex-casal manteve os compromissos profissionais e dividiram o palco no primeiro show da turnê de Sandy pela Europa. Através de seu perfil oficial no Instagram, a cantora dividiu um vídeo em que aparece cantando com o ex-marido e também com seu pai, Xororó, durante a apresentação internacional.

"Noite mágica e inesquecível em Porto… Quanta emoção pra um só coração! Com ídolos no palco e na plateia. Obrigada, gente linda!", Sandy celebrou a apresentação ao lado de pessoas especiais na legenda do vídeo feito pelo fotógrafo Will Aleixo. Lucas também vibrou nos comentários da publicação: “Que show foi esse! Que plateia absurda!”, ele comemorou o show ao lado da ex-mulher.

Durante o espetáculo, o ex-casal cantou algumas músicas juntos Além disso, o músico também integrou a banda ao tocar violão e violino nas demais canções da cantora. E essa não será a última aparição pública de Lucas e Sandy, já que a cantora também têm shows marcados pela Irlanda e pela Inglaterra com a sua turnê 2023, antes de seguir com a agenda nacional.

Inclusive, o vestido que a artista usou para a sua segunda apresentação internacional neste ano chamou atenção. Sandy caprichou na escolha do look e apostou em um modelito de grife internacional com muito brilho e elegância, avaliado em um valor exuberante; saiba quanto custou o look da cantora para o show na Europa.

Qual foi o motivo da separação de Sandy e Lucas Lima?

Sandy e Lucas Lima pegaram os fãs de surpresa ao anunciar o fim do relacionamento de 24 anos e casamento de 15 anos, no final do mês passado. Em nota publicada nas redes sociais, o casal evidenciou que a relação não chegou ao fim por conta de brigas, mágoas ou traumas, e pediu respeito no momento delicado.

"E a gente sabe que é pedir demais, mas vamos pedir mesmo assim: por favor, respeitem nosso momento, nossa família. A gente tem um filho lindo de 9 anos que precisa de todo nosso amor e cuidado. Precisamos que esse momento tão íntimo, difícil e particular seja vivido com a mesma discrição com que a gente viveu nosso relacionamento", disseram em nota.

Após o anúncio, eles estiveram no palco do Altas Horas para revelar novos detalhes sobre o fim do casamento deles: "Foi um processo longo, de muita conversa e que a gente descobriu um carinho diferente. Um casal que tem filhos nunca se separa. O amor só ressignificava”, afirmou Lucas, e completou: "A gente está ressignificando o amor e estamos indo bem”.