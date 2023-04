Sensitiva prevê futuro de Virginia com marca de maquiagens: 'Demandas no meio do caminho'

Sensitiva previu futuro de Virginia com sua marca de maquiagens e garantiu demandas para a influenciadora

Virginia Fonseca (24) deu o que falar na web com o lançamento de sua própria linha de maquiagens. Apesar das críticas positivas e negativas, a marca já teria seu futuro determinado, segundo a sensitiva Jéssica. Em entrevista à Contigo!, a especialista previu que a influenciadora deve enfrentar demandas no meio do caminho, mas garantiu prosperidade no empreendedorismo.

"Para ela, mostra que cai um pouco a estrutura desse trabalho, só que está para dar certo, veio para certo. Realmente, ela não está mentindo quando fala em produzir trabalho. Ela não está vendendo só um negócio, um produto ou a marca. Ela está vendendo, realmente, uma qualidade. Por isso, o valor está acima do que as pessoas esperavam que fosse. Tem algumas demandas no meio do caminho, tem algumas aberturas, mas ela vai conseguir finalizar esse ciclo com esse produto de forma majestosa", previu ela para o futuro de Virginia Fonseca.

"Ela veio para fazer negócio, ela veio para ser uma boa empreendedora, e ela vai conseguir. Não é de todo mal, como as pessoas dizem. Realmente, o produto dela é de interesse, é maravilhoso e ela vai conseguir trazer à tona outros produtos dessa mesma linha. Aqui é o início de um grande crescimento para a área da Virginia. Mais um, de todos os que ela já tem feito. É para dar certo, sim. Continue firme Virginia, você vai alcançar o seu objetivo. Sempre tem alguém para falar mal, mas que falem, o importante é que o produto é bom", garantiu a sensitiva .

Leia também: Maquiagem de Virginia Fonseca recebe críticas na web; entenda a polêmica sobre a influencer

Virginia Fonseca lançou a WePink, sua própria linha de beleza, em outubro de 2021. Começando com produtos de skincare e crescendo, posteriormente, no setor de perfumes e maquiagens, a marca enfrentou diversas polêmicas relacionadas a preço e qualidade das mercadorias.