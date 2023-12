Sem maquiagem, Angélica exibe corpo sequinho em foto de biquíni: "No auge"

Angélica exibe corpo sequinho em foto de biquíni; ela posou com modelo sem alças e esbanjou elegância com o clique

A apresentadora Angélica impressionou os fãs ao aparecer deslumbrante em um clique encantador nas redes sociais neste sábado, 23. Ela exibiu sua beleza natural em uma série de fotos poderosas.

Em um dos cliques, a artista apareceu com um biquíni sem alças com estampa de oncinha. Com a barriga de fora e sem maquiagem, a artista impressionou com sua ousadia.

"Refletindo sobre 2023, um ano de momentos especiais que aquecem o coração e desafios que moldaram meu caminho. Um carrossel de memórias incríveis! Celebrando amizades, momentos em família, o lançamento do meu novo programa #50eTanto, as festividades dos meus 50 anos e a jornada pelo meu bem-estar, junto da Mina. Gratidão por um ano repleto de conquistas e amor", declarou ela.

Nos comentários, muitos elogios para a beleza da artista. "Você está no auge", disse um,

Angélica acaba de completar 50 anos. Ela celebrou a data em um festão realizado em sua mansão ao lado do marido, Luciano Huck. Na ocasião, centenas de famosos apareceram para comemorar a data com a musa.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Angelica (@angelicaksy)

Angélica apoiou Preta Gil

A cantora Preta Gil emocionou os fãs ao contar uma história desconhecida por muitos. Ela afirmou no quadro 50 e Tanto, do Fantástico, que Angélica estendeu a mão em um dos dias mais difíceis de sua vida.

"Descobri no começo do ano um câncer, no intestino, no reto. (...) Comecei imediatamente uma atitude resignada, muito focada a me cuidar. Paralela a essa história, estava vivendo uma crise conjugal que, pra mim, por causa do meu diagnóstico, ela tinha sido estancada", relata.