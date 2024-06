Sem camisa, Nattan exibe arranhões após se jogar em fãs durante show

Nattan compartilhou o resultado de sua ideia de se jogar na multidão durante seu show no São João de Campina Grande, neste domingo, 9

O cantor Nattan compartilhou nas redes sociais o resultado de sua ideia de se jogar na multidão durante seu show no São João de Campina Grande, neste domingo, 9. Em seu perfil no Instagram, o artista exibiu sua lombar com diversos arranhões e marcas vermelhas espalhadas pelo corpo.

“Resquícios de ontem”, escreveu Nattan nos stories de seu Instagram. O momento em que ele se joga no meio da multidão também foi compartilhado em seu perfil. No vídeo, o cantor chega a "desaparecer" entre o público, que se esforça para conseguir chegar perto dele.

Cantor Nattan

Veja o momento que ele se joga na multidão:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por NATTANZINHO (@nattan)

Nattan revela que já recebeu pedido inusitado de fã

Em recente entrevista à Folha de S.Paulo, Nattan contou que já foi presenteado com itens inusitados de fãs ao longo de sua carreira musical. Ele disse que lingerie está no topo da lista de presentes recebidos e que já foi surpreendido com chicotes de uma admiradora. "Eu ganho cada coisa inusitada. Fotos, mensagens, chicotes, objetos que você nem imagina que existem", declarou ele.

Além disso, relatou um pedido inesperado de uma admiradora. "Mas eu tento estabelecer um limite. Já teve uma fã que queria me dar um beijo na boca, mas eu disse que não porque, a partir daquele momento, acho que passa a ser outra coisa, ela perde aquele brilho que tem por você", completou.

Durante o papo, ele também contou que a canção Prioridades foi baseada em um acontecimento de sua vida pessoal. "Fala sobre algo que passei há pouco tempo e que é muito forte para mim. É sobre uma pessoa que quer ficar com a outra, mas que ela tem outros objetivos. A minha [prioridade] é ela e a dela é a cidade inteira", relatou.