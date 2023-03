Tom Brady está curtindo a vida de solteiro após divórcio com Gisele, diz site

Após um período recluso e negando encontros, o astro do futebol americano Tom Brady está de volta aos encontros românticos

O ex-jogador de futebol americano Tom Brady (45), ex-marido da supermodelo Gisele Bündchen (42), está 'na pista para namoros’. Segundo informações do Page Six, o bonitão, que está solteiro desde outubro do ano passado, está aberto para conhecer alguém e voltou aos encontros românticos.

Uma fonte do veículo disse que Brady 'está oficialmente no mercado e fora de casa'. O Page Six tentou contato com a assessoria de Brady para mais detalhes, mas não obteve uma resposta.

No começo do ano, fontes disseram ao tabloide americano Page Six, que o ex-jogador estaria focado apenas em passar tempo com os filhos: "Brady deu tudo o que tinha em sua última temporada na NFL, mas agora está pronto para dar tudo para sua família e sua nova vida. Seus filhos foram a razão pela qual ele tomou essa decisão", disse a fonte próxima ao astro da NFL.

Na época, a fonte também afirmou que amigos teriam tentado arranjar encontros amorosos para ele. Mas segundo a fonte, Tom não queria se divorciar da modelo e por isso não estava namorando ninguém oficialmente.

Brady e Gisele, começaram a namorar em 2006 e se casaram em 2009. Da união, nasceram Benjamin, de 13 anos, e Vivian, de 10. O casal finalizou o divórcio em outubro de 2022.

Já a modelo, segundo o Daily Mail, teria começado um novo relacionamento e não é com o professor de jiu-jítsu Joaquim Valente, com quem ela viajou para a Costa Rica nos últimos meses e foi fotografada em diversos passeios.

A modelo de 46 anos de idade estaria conhecendo melhor o magnata Jeffrey Soffer, que é amigo de seu ex-marido: "Ela está passando bastante tempo com Jeffrey Soffer", afirmou a fonte ao site. "Eles estão se encontrando há meses e saindo secretamente uma vez por semana." finalizou o informante.